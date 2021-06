Amnesty International: Palestinci jsou obětí perzekuce od izraelské policie i od Palestinské správy

25. 6. 2021





Nejnovější kolo násilností v pásmu Gaza bylo doprovázeno "množstvím případů porušování lidských práv", spáchaných izraelskou policií proti Palestincům v izraeli a v okupovaném východním Jeruzalémě, konstatuje Amnesty International.



Arabští občané Izraele jsou terčem protizákonného užívání síly izraelskou policií během pokojných demonstrací. Dochází k jejich masovému zatýkání, k jejich mučení a dalšímu špatnému zacházení ve vazbě. Izraelská policie také nechrání Palestince před plánovanými útoky ultrapravicových židovských extremistů.

Palestinci čelí sílícím represím a násilí od izraelských úřadů i od Palestinské správy na Západním břehu. Ve čtvrtek se konaly demonstrace v ulicích města Ramallah proti úmrtí jednoho otevřeně kritického politika kterého ubily při zatýkání palestinské bezpečnostní jednotky.Za posledních šest týdnů zranila izraaelská policie stovky Palestinců a jednoho sedmnáctiletého chlapce zastřelila při převážně pokojných demonstracích v izraelských městech a ve východním Jeruzalémě.Nejméně 2150 osob, devadesát procent z nich Palestinců, zatkla izraelská policie, většinou za údajnou urážku izraelského policisty či za výpad proti němu, anebo za účast na nepovoleném shromáždění, nikoliv za násilné trestné činy. Pravicoví židovští extremisté se mohou shromažďovat a jednat volně.Při dvou příležitostech v městech Haifa a Nazaret izraelská policie zaútočila na skupiny neozbrojených demonstrantů, kteří ji nijak neprovokovali. Vše bylo zaznamenáno na videu. Na videu byl také zaznamenán incident, při němž izraelská policie střelila do zad patnáctiletou dívku před jejím domem ve čtvrti Šejch Džarrá a další incident, kdy izraaelská policie střelila do obličeje člověka, který natáčel mobilem policejní akci z balkónu v městě Jaffa.Amnesty také zdokumentovala brutální zacházení izraelské policie s vězněnými osobami, které jsou svazovány, bity, a podrobovány spánkové deprivaci.Ve čtvrtek vyšlo najevo, že byl usmrcen během zatčení palestinskými bezpečnostními jednotkami Nizar Banat, známý kritik Palestinské správy. Vyvolalo to obrovskou demonstraci v městě Ramallah, která požadovala, aby činitelé Palestinské správy odstoupili. Na demonstraci zaútočily palestinské bezpečnostní jednotky slzným plynem a kovovými pendreky.Banat, který chtěl kandidovat letos v parlamentních volbách, apeloval na západní země, aby přestaly poskytovat Palestinské správě finanční pomoc, protože stále silněji porušuje lidská práva a je prolezlá korupcí.Minulý měsíc zaútočili na jeho příbytek střelci loajální prezidentu Palestinské správu Mahmudu Abbasovi kulkami, ochromujícími granáty a slzným plynem, zatímco v domě byla jeho manželka a děti. Banat také obvinil Abbasovy stoupence, že proti němu vedou zlovolnou kampaň na sociálních sítích. Jeho rodina ve čtvrtek uvedla, že byl ubit.Palestinci kritičtí vůči Palestinské správě svědčí o rostoucím úsilí této správy je umlčet.Podrobnosti v angličtině ZDE