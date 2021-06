Brexit po pěti letech: Stále nebezpečně nedořešená otázka Severního Irska. Johnsonův vyjednavač blábolí nesmysly

24. 6. 2021

Pokaždé, když hlavní Johnsonův vyjednavač pro brexit David Frost promluví, ukáže se, že není, jak se zdá, tak chytrý, jak by si přál, abychom si o něm mysleli.Při úterním vystoupení v zahraničněpolitickém výboru Dolní sněmovny Frost dal najevo, že je daleko důležitější osobností než jen nějaký ministr pro Evropu. Pak udělal, co bylo v jeho silách, aby dokázal, že na svou práci nestačí. Nezačal zrovna dobře, když tvrdil, že rozhodnutí Johnsonovy vládyvelvyslanci Evropské unie pro Británii je "přehnaně interpretováno" a že není pravda, že Johnsonova vláda je posedlá malichernou pomstychtivostí. Z jakéhosi důvodu to Evropská unie vidí jinak a urazila se.

Ale bylo to až tehdy, když se labouristický poslanec Graham Stringer začal ptát na protokol o Severním Irsku, kdy se David Frost začal rozkládat. Vysvětlil, že bylo zjevné od samého začátku, že Británie aplikovat zákon Evropské unie v Severní Irsku jen předstírá, protože takový postoj Británii vyhovuje. Evropská unie však bohužel úmyslně tento britský postoj dezinterpretovala, jako by Británie podepsala mezinárodní dohodu v dobré víře. My v Británii jsme si představovali, že Evropská unie bude severoirský protokol považovat jen za Potěmkinovu vesnici, přijme pragmatický postoj a bude tolerovat, že Británie dohodnutá ustanovení ignoruje.









Mělo být zjevné od samého počátku, že my v Británii absolutně nemáme v úmyslu plnit literu zákona, co se této mezinárodní smlouvy týče, pokračoval Frost. Už proto, že premiérem je v Británii Boris Johnson a pokud je jedna věc, na kterou je u Borise naprosté spolehnutí, je to, že Boris nikdy neplní své sliby a vždycky se snaží ignorovat předpisy. Takže Frost a jeho britský tým vyjednavačů byli naprosto ohromeni, když zjistili, že Evropská unie považuje Borise Johnsona za člověka, který dodržuje své slovo, a očekává, že Británie podmínky mezinárodní dohody o Severním Irsku splní. Je to všechno teď opravdu hodně problematické, přiznal Frost, ale nikdo si vůbec nedovedl představit, že vývoj půjde tímto směrem.

Předseda parlamentního výboru Tom Tugendhat, který nadšeně nepodporuje ani Borise, ani brexit, proti tomu začal protestovat. Není to tak úplně pravda, řekl, a začal vypočítávat některé z mnoha milionů lidí, kteří předpověděli přesně tento vývoj událostí."Nechtěl jsem říci, že to nikdo nepředvídal," ustoupil Frost. Měl na mysli, že on sám a Boris to nepředvídali. Potřebovali dosáhnout s EU dohody o brexitu a protokol o Severním Irsku vypadal jako něco, co by obě strany mohly pohodlně ignorovat. Frost mohl jen opakovat, jak ohromen byl, že Evropská unie je tak tvrdošíjná a odmítá změkčit dohodnutá pravidla tak, aby z toho měla Británie prospěch.V této chvíli začalo zahraničněpolitickému výboru Dolní sněmovny docházet, že David Frost možná není moc chytrý. Která část jeho třicetileté zkušenosti práce na britském ministerstvu zahraničí ho vedla k tomu, že Evropská unie bude ochotna improvizovat ohledně plnění mezinárodních smluv se svými partnery? A jak si mohl představovat, že bude lehké zastrašit leviatan, který byl přímo založen na principu přísného dodržování litery zákona?Frost nyní začal extemporovat a zjevně neměl tušení, jak špatný dojem vyvolává. Znovu si důrazně začal stěžovat na to, že brexitéry nikdo nevaroval ohledně složitosti Severního Irska, a pak dokonce tvrdil, že Británie udělala Evropské unii dobroslužbu tím, že jí poskytla nový problém, který musí EU nyní řešit. Problém, po kterém všech 27 členských zemí EU už dlouho tajně toužilo. Také tvrdil, že by situace byla daleko jednodušší, kdyby Evropská unie přestala vyhrožovat. Jaksi zapomněl, že Británie vyhrožuje Evropské unii už desítky let.Nakonec Frost už ztratil schopnost řeči a jen blábolil "ano, ale, ne, ale, ano, ale, ne..." Něco bude muset prasknout. A vzhledem k tomu, že Velká Británie je ústavně neschopná dodržovat své slovo, je na Evropské unii, aby se nad Británií slitovala a zachovala se pragmaticky...Kompletní článek v angličtině ZDE