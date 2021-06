Po celé Evropě, včetně České republiky, uniká z plynárenské infrastruktury metan, mocně zhoršující globální oteplování

24. 6. 2021

Organizace Clean Air Task Force (CATF) s použitím sofistikované infračervené kamery zjistila, že z 123 ropných a plynových infrastrukturních středisek v Rakousku, v České republice, v Německu, v Maďarsku, v Itálii, v Polsku a v Rumunsku uniká do ovzduší metan, nejzávažnější příčina globálního oteplování, až osmdesátkrát škodlivější než CO2.Evropská unie dosud nereguluje vypouštění metanu do ovzduší, ale to se má změnit.V energetickém sektoru se metan vypouští do ovzduší úmyslu v důsledku "větrání" a pak také v důsledku nehod.CATF zaznamenala 271 incidentů, některá místa vypouštěla metan do ovzduší hned z několika různých prostor. 90 procent míst v České republice, v Maďarsku, v Itálii, v Polsku a v Rumunsku vypouštělo do ovzduší metan, v Německu a v Rakousku to bylo méně časté.Podrobnosti v angličtině ZDE