Derek Chauvin byl odsouzen na 22 a půl roku do vězení za vraždu George Floyda

25. 6. 2021

Derek Chauvin, bývalý policista v Minneapolis, kteerý zavraždil George Floyda, byl odsouzen za vraždu druhého stupně k 22,5 letům vězení. Prokurátoři argumentovali, že měl dostat plných 30 let. Soudce Peter Cahill zdůraznil, že rozsudek je založen na zákoně a nikoliv na "emocích a sympatiích". Nezaložil svůj rozsudek na veřejném mínění, ani jím nechce vyslat žádný signál. Soudce uvedl, že vydal šestadvacetistránkové zdůvodnění svého rozsudku, kteerý je o 10 let tvrdší, než co doporučuje státu Minnesota za vraždu druhého stupně.Podrobnosti v angličtině ZDE