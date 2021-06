Léto v Gaze: destrukce, pandemie a změna klimatu

24. 6. 2021

Zatímco změna klimatu i nadále ničí planetu, Palestinci usilují o to, aby dokázali zvládnout její dramatické dopady, které jsou z velké části způsobené izraelskou okupací. V srpnu 2020 Izrael zablokoval přísun paliva do Gazy, což vedlo k odstavení jediné tamní elektrárny. Nedostatek paliva v Pásmu přetrvává dodnes. Dnes je v Gaze elektřina dostupná čtyři hodiny denně. V důsledku izraelského útoku čistírny odpadních vod nefungují adekvátně, přičemž odpad končí ve Středozemním moři. Třebaže blokáda základních zdrojů není pro Palestince v Gaze nic nového, trvalý nedostatek paliva bude mít i nadále neblahý dopad na chod nemocnic, čistíren odpadních vod a vodovodní infrastruktury.



Obléhaná enkláva se rovněž musí vypořádat s probíhající pandemií, která se šíří alarmujícím tempem – zejména během nedávné izraelské agrese, v jejímž důsledku byly desítky tisíc lidí vyhnány do přeplněných prostor. Tím se riziko šíření nákazy zvyšuje. S dalším horkým létem poznamenaným covidem-19 a rozsáhlou destrukcí způsobenou nedávným izraelským útokem se Palestinci v Gaze obávají o svoji bezpečnost.



Palestinci v Gaze se v minulosti před vedrem uchylovali na pláž a jiná otevřená prostranství, která se nacházejí daleko od jejich stísněných obydlí. To však již nyní vzhledem k lockdownům a poslednímu izraelskému útoku není možné, neboť bezpočet budov, domů a čtvrtí je v troskách. Letos v létě nebudou Gazané s omezenou dodávkou elektřiny moci používat větráky, studenou vodu a nebudou moci skladovat potraviny v lednici. Palestinské rodiny budou muset každý den na přeplněných trzích nakupovat čerstvé potraviny, což zvýší riziko šíření viru a zatíží jejich rozpočet.



Téměř třetině obyvatel Gazy hrozí extrémní chudoba, míra nezaměstnanosti stoupá, neustále jsou snižovány platy a lidé mají omezený přístup k nezávadné vodě: Palestinci v Gaze mají k dispozici minimální zdroje k tomu, aby mohli čelit drsné realitě změny klimatu.



Trvalé změny vyžadují intersekcionální přístup k podpoře palestinských rodin, aby mohly účinně odolávat změně klimatu – mimo jiné i tím, že se spojí s dalšími utlačovanými skupinami po celém světě, a to za účelem výměny nástrojů a taktik k odporu a přežití. Analýza změny klimatu musí být začleněna do vládní, nevládní a dárcovské úrovně. Přístup k informacím o klimatu by měl být doprovázen pokyny ohledně zmírnění dopadů extrémního počasí a měl by být komunikován s palestinskými domácnostmi.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví by mělo vydat pokyny rodinám, aby se ve svých domovech dokázaly vypořádat s nemocemi souvisejícími s horkem. Ministerstvo zdravotnictví musí mít k dispozici řádnou dokumentaci nemocí souvisejících s horkem, aby na základě důkazů a faktů bylo možné objasnit zdravotní dopady změny klimatu na Palestince. Opatření ke zmírnění změny klimatu a úsilí o přerozdělení odpovědnosti za péči od jednotlivce ke státu musí být začleněny do plánů, strategií a projektů financovaných a prováděných dárci a rozvojovými agenturami v Gaze. To platí především pro marginalizované oblasti, kde slabá infrastruktura zhoršuje extrémní dopady počasí na zdraví lidí.

Mezinárodní společenství musí zvýšit tlak na Izrael, aby ukončil útoky na Gazu, jakož i její blokádu a aby do Pásma mohla proudit humanitární pomoc.



