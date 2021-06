Hongkong zlikvidoval Apple Daily, Boris Johnson se rozhodl zlikvidovat televizi Channel 4

24. 6. 2021 / Jan Čulík

Mírnější formou usiluje, zdá se, o likvidaci plurality na britské mediální scéně populista Boris Johnson. Oznámil, že zprivatizuje televizní stanici Channel 4.Channel 4 začal vysílat v Británii dne 2. listopadu 1982, v den třicátých narozenin Jana Čulíka (který to tehdy považoval za symbolickou událost, která snad má znamenat, že jeho profesní budoucnost bude po zbytek jeho kariéry spojena s touto televizní stanicí. Splnilo se to asi na deset let).

Začátkem osmdesátých let vyrobila animátorka Lesley Keen, manželka Jana Čulíka, pro Channel 4 film Taking a Line for a Walk (S čárou na procházku) A Homage to the work of Paul Klee, a televize Channel 4 zároveň vysílala dokumentární film o vzniku této animace a konceptech, které ji podkládaly. Jan Čulík dělal u všech těchto filmů pro Channel 4 produkci. Zde je ukázka: (lidé neustále dávají na YouTube i celý film, ale ve strašné technické kvalitě):













S animovaným filmem Lesley Keenové, natočeným pro Channel 4, Orpheus and Eurydice, byli Lesley Keenová a Jan Čulík v soutěži na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, seděli tam v první řadě vedle Ingmara Bergmana a Wima Wenderse, jehož film Paris, Texas, měl tehdy v Cannes premiéru. Jan Čulík pro Channel 4 tehdy napsal dokumentární film Orpheus through the Ages, o proměnách orfeovského mýtu v kultuře během staletí, a animovaný film spolu s dokumentem pak získal jednu britskou televizní cenu.





(I film Orpheus and Eurydice lidé pořád dávají celý na YouTube, ve strašné technické kvalitě.) Zde je ukázka:





<br>







Channel 4 pak financoval výrobu celovečerního animovaného filmu Lesley Keenové Ra: The Path of the Sun God , který vizualizoval filozofické koncepty staroegyptského náboženství, které mají kupodivu velkou blízkost moderní kvantové fyzice.









Channel 4 je celostátní televizní stanice, která žije z televizní reklamy (jednou z opravdu chytrých opatření Margaret Thatcherové bylo, že televizní reklamu pro Channel 4 byla donucena prodávat normální, bulvární komerční britská televize, a pokud by jí neprodala dost, musela by Channel 4 dotovat z vlastních zdrojů), jenže ji nikdo nevlastní, takže televize neplatí žádnému majiteli dividendy. Veškerý zisk generovaný reklamou musí televize investovat do vzniku pořadů.

Komentátoři poukazují na to, že Johnson se chce Channel 4 pomstít za to, že zaprvé je parodován v některých jeho pořadech a hlavně proto, že při loňské televizní diskusi tuším o covidu odmítla, jako obvykle, Johnsonova Konzervativní strana poslat do diskuse jakéhokoliv toryovského ministra, a tak produkce namísto konzervativního politika do studia umístila skulpturu znaku Konzervativní strany, vyrobenou z ledu, která během vysílání tála.







Konzervativní ministři tvrdí, že se Johnson Channel 4 "nechce pomstít". Zdá se, že je to ale podobné chování bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento týden vyšlo najevo, že Trump zuřil nad satirickými šlehy ironických amerických televizních komentátorů a žádal americký regulační orgán pro média a ministerstvo spravedlnosti, aby proti nim zasáhli. Zejména usiloval o to, aby ministerstvo spravedlnosti nalezlo na jednoho televizního satirika, zesměšňujícího Trumpa, nějakou zásadní špínu.

No, populisti...









Úvahy o vzniku této televizní stanice nás vedou k uvědomění, jak obrovský rozdíl je mezi tehdejší vládkyní Británie Margaret Thatcherovou a nynějšími ultrapravicovými, nekompetentními a autoritářskými populisty kolem Borise Johnsona. Thatcherovou tehdy mnozí kritizovali jako omezenou housewife, ženu v domácnosti (zvlášť pikantní bylo, upozorňoval mě na to tehdy bohemista a překladatel Igor Hájek, s jakou láskou Thatcherová v jednom televizním programu předváděla "umělecké předměty" z porcelánu, umístěné na její krbové římse - byly to naprosto neuvěřitelné kýče). Jenže nikdy by si nedovolila omezovat pluralitu a demokracii a založení televize Channel 4 bylo jedním z jejích nejosvícenějších činů.Vznik televize Channel 4 se líbil jak levici, tak pravici. Pravici se líbil proto, že televize Channel 4 vlastně nebyla samostatnou televizní stanicí, ale jen úřadem tzv. commissioning editors, redaktorů-zadavatelů. Když jste měli námět nebo nápad na televizní pořad nebo sérii pořadů, napsali jste do Channel 4 a dostali jste peníze na výrobu těchto filmů. Rázem tak vznikla síť malých nezávislých televizních výrobců po celé zemi. Levici se Channel 4 líbil proto, že jeho úkolem bylo provokovat a otřásat mainstreamem a přinášet netypické, kritické názory a pohledy.Tento vynikající systém chce Boris Johnson a jeho kumpáni nyní zničit. Zlikviduje to existující síť stovek malých nezávislých filmových společností, protože obří majitel, jako americký Viacom, nebude mít zájem, ani nebude už nucen podporovat tyto filmové a televizní pracovníky. Zlikvidována bude také aktivita Channel 4 v regionech a televize se stane jen jednou z desítek nudných mainstreamových komerčních televizních stanic. Zmizí povinnost Channel 4 přinášet nové, neotřelé, nemainstreamové pohledy. Zřejmě budou zlikvidovány i slavné, každodenní, analytické, hodinové Channel 4 News.