Vidím na Twitteru, jak si někteří chválí, že Češi solidárně pomohli miliony korun obyvatelům tornádem zničených vesnic na jižní Moravě. Je to samozřejmě chvályhodné, ale... "Jsme nejlepší na světě," zní chvála. Opravdu? Víme to jistě? Musíme se sebechválit? A neměl především pomoci stát? A pomáhají Češi stejnou měrou i lidem, kteří nemluví česky? Pomáháme stejně Romům a uprchlíkům? Někteří ano, ale... (JČ)



Tento muž vybudoval hřbitov pro uprchlíky, kteří se utopili ve Středozemním moři.



Rachid Koraichi, umělec a tvůrce hřbitova Zahrada Afriky: "Chtěl jsem, ty mrtvoly, které nikdo nechtěl a vyhazovali je. Dal jsem je na místo tak kouzelné, tak krásné, že to způsobí, že pachatelé těchto činů se budou červenat hanbou."



This artist built a cemetery for migrants who've died crossing the Mediterranean.







Většina náhrobků nese DATUM, kdy byla mrtvola vyplavena na břeh. Avšak náhrobkty nemají jména, protože většina uprchlíků zůstává neidentifikována."Musím vyrobit místo na pohřbívání, aby jednoho dne rodiny, matky, otcové, kmeny a země věděli, že jejich děti jsou na tomto nebeském místě - na prvním kroku do ráje."Tento čtyřiasedmdesátiletý umělec si ten pozemek koupil v roce 2019 na počest svého bratra, který se také utopil ve Středozemním moři při snaze dostat se do Evropy."Můj bratr a další lidé zemřeli v téže vodě. Zemřeli v tomž moři a vzala je tatáž sůl."Koraichi platí za pohřby z vlastní kapsy. Říká, že náboženství nehraje žádnou roli v tom, kdo je na jeho hřbitově pohřben.Na dvou hřbitovech pro migranty ve městě je pohřbeno asi 600 utopených lidí. Jen tři mají jména. Osobní majetek uprchlíků, který vyplavuje moře, se shromažďuje v blízkém muzeu.Mohsen Lihidheb: "Autor a zakladatel muzea uprchlíků: To jsou tady ty boty, jimiž se měla přejít libyjská poušť. Nebylo to lehké. A v těchto botách zemřeli v moři."Nejméně 677 lidí zemřelo v roce 2021 podél mořského břehu od Libye do Tuniska ve snaze dostat se do Evropy.