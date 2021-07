Radujme se, veselme se, že do prčic vydáme se

2. 7. 2021 / Karel Dolejší

Podle posledního průzkumu STEM je jen 31 % Čechů přesvědčeno, že země je ekonomicky na dobré cestě, a 43 % se jich domnívá, že obecný vývojový trend země je špatný. Přesto Češi nadále zůstávají optimisty. Náklady pandemie totiž byly vesměs přesunuty na veřejné rozpočty, "které se dostaly – méně kvůli covidu a více kvůli řízení autopilotem i ve špatných časech – na neudržitelnou dráhu," upřesňuje za STEM Mojmír Hampl.

Jinými slovy by se dalo říci, že vážné potíže díky oklice přes veřejné rozpočty teprve přijdou. Ale toho si museli být dotazovaní v nějaké formě přece vědomi - jinak by jich tak malý počet nehodnotil příznivě vyhlídky české ekonomiky.

Národní rozpočtová rada ovšem varuje, že za jediný rok se náraz na dluhovou brzdu přiblížil o téměř dvě dekády, přičemž dopady pandemie na rozpočet ještě zhoršilo nesmyslné snižování daní či nesystémové navyšování důchodů - a zcela chybí plán ozdravení veřejných financí.

Takový plán naopak vypracovala opoziční koalice Piráti-STAN, ačkoliv ekonomové se přou o míru jeho realističnosti. Klíčovým prvkem je přestat dál projídat dluhy a alespoň provádět rozumné investice. Obecně řečeno, to v opozičním plánu najdeme.

K volebnímu vítězství opozice má ovšem plán ozdravení veřejných financí ještě daleko. Podle premiéra Babiše je mnohem důležitější, že "sem Piráti pustí migranty, zdaní vám byty a zavedou v nich polyamorii". A zdá se, že část voličstva je stále připravena na plané strašení skočit.

Podporuje je v tom i prezident, o němž se v Lidovém domě tiše doufalo, že kvůli Hamáčkovu snažení podpoří pod hladinu směřující ČSSD. On však veřejně vyhlásil, že bude volit ANO.

Pro voliče, jichž možná ještě 20 % prezidentovi stále důvěřuje a bere jej vážně, to mohlo být důležité sdělení. Podobně jako skandální výroky o transsexuálech či zpochybňování sexuálního skandálu Dominika Feriho.

"Třetina obyvatel této země je chudá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt," prohlásil poslanec Zeman v roce 1992. Nyní, jak se ukazuje, jej už ale nepodporuje ani ta třetina - podle jeho vlastních slov - chudých duchem. Spíše je třeba hovořit o její podmnožině - "chudých duchem, kteří si toho v žádném ohledu nejsou vědomi" a považují se za mimořádně inteligentní absolventy "vysoké školy života".

Tato podmnožina se z valné části překrývá s těmi, kdo jsou ochotni dát Babišovi ve volbách hlas, třebaže už si dnes nemohou namlouvat, že díky němu "bude líp" a země zamíří správným směrem.

Některým prostě stačí věřit, že by "Piráti a ODS byli ještě horší" a nutili by Čechům příšerné věci, co nechtějí.

Proto jsou připraveni za radostného mávání národoveckými fangličkami zamířit za Andrejem Zemanem a Milošem Babišem rovnou do prčic.

