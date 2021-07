Koronavirus: Brazilci protestovali v obrovských počtech, požadují sesazení Jaira Bolsonara

Zabili nejvíce lidí: ČR je v počtu zemřelých na covid per capita globálně čtvrtá nejhorší země na světě. (Zajímavé je, že všech pět nejpostiženějších zemí jsou státy, kde nefungují řádně státní struktury...)



V pátek 2.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 165 denních nákaz, od předchozího dne je to nárůst o 1 nákazu. V ČR do 2.7. zemřelo 30 310 lidí, je to denní nárůst o 2 mrtvé. V nemocnicích je 42 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

- Britští experti reagují s hrůzou na oznámení nového Johnsonova ministra zdravotnictví Sajida Javida (neřekl to v parlamentě, ale publikoval článek v bulvární žumpě jménem Mail on Sunday), že od 19. července Johnsonova vláda hodlá zrušit karanténní opatření, přestože každý den je v Británii nově nakaženo covidem přes 25 000 lidí. Profesor Stephen Reicher z University of St Andrews, odborník na psychologii společnosti, konstatoval: "Je děsivé mít ministra 'zdravotnictví', který si pořád ještě myslí, že covid je chřipka. Který není znepokojen vysokou mírou infekce. Který si neuvědomuje, že to, co je nejlepší pro zdraví, je nejlepší pro ekonomiku. Který chce zrušit veškerou ochranu, když je teprve polovina z nás očkována." Profesorka Susan Michie z University College London napsala na Twitteru: "Dovolit takto obrovskou míru infekcí se rovná velmi rychlému budování továren na nové varianty covidu." ZDE - Lucemburský premiér Xavier Bettel byl hospitalizován s covidem.- Celkový počet úmrtí na covid se blíží 4 milionům. Dosahuje počtu 3 974 841 mrtvých. Celkem bylo na světě nakaženo covidem více než 183 milionů lidí. Nejpostiženější jsou Spojené státy, kde zemřelo 605 493 lidí, pak Brazílie, kde zemřelo 523 587 osob, Indie, kde zemřelo 402 005 lidí, MExiko, kde zemřelo 233 580 osob a Peru, kde zemřelo 193 069 lidí.