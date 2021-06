Ještě jednou: Není to zoufání nad smrtí Libuše Šafránkové tak nějak ujeté?

1. 7. 2021 / Jan Čulík

Zmínka o asbestu mě mírně zdeprimovala. V roce 1995 jsem k této věci odvysílal v televizi Nova tuto - poněkud drastickou - reportáž, viz níže. Doufal jsem tehdy, že by tato reportáž, odvysílaná v nejsledovanější české televizi, mohla přispět v této věci k veřejné informovanosti. Paní Hladíková píše, že se to zřejmě nestalo a o 26 let později je situace stejná jako vždycky...

čas čtení 5 minut

Dobrý den,





reaguji na Váš článek o tom, že se nevede diskuze o rakovině plic paní Šafránkové a také mě to udivilo, říkala jsem si, že je škoda, že neudělala rozhovor, nepromluvila k lidem, jak to udělal Yul Brynner, když věděl, že umírá na rakovinu:











i když rakovina plic se může dostat i z pasivního kouření, mohla promluvit o tom, aby byli lidé k sobě ohleduplní a nenutili pasivně kouřit ostatní, včetně dětí.. Sama svého syna pasivnímu kouření vystavovala, jak se sám vyjádřil v r. 2013:









Jenže kouření se u nás stále bere jako něco co patří ke svobodě, ne jako něco, co naopak je opakem svobody..A herci, coby polobozi řady Čechů se tak prezentují, jako vysmátí svobodomyslní kuřáci..







Dokonce Philip Morris měl stánek před Stromovkou, nazvaný Česko bez kouře, kde propagoval elektronické cigarety, ptala jsem se magistrátu Prahy, proč jim to povolili a asistentka pana Hřiba mi napsala, že to delegovali na p. Chabra a ten neodpověděl. V září pak spolu s firmami p. Babiše a polostátním ČEZem se podílí na Dnu bez kouře v Národní technické knihovně, dělají si reklamu, že jejich e cigarety jsou o 95% bezpečnější, než klasické, nic o tom oblaku částic, které dráždí dýchací cesty a ani o tom, že stále prodávají i klasiku, kterou zabili a zabíjejí miliony lidí po celém světě, včetně pasivních chudáků, mezi kterými jsou i děti.. a pochybuji, že by si takovou reklamu mohli dovolit třeba v USA, nebo alespoň v New Yorku, kde je omezováno i vapování..











Asi se nelze divit, že ani politiky nezajímá, že se kouřem i mlhou z vapování šíří obsah částic z dýchacího ústrojí kuřáků, včetně virů, včetně koronavirů..







Ovšem rakovinu plic mohla mít i z azbestu, který bývá i v divadlech a o kterém se u nás mluví snad ještě méně než o škodlivosti kouření.. Lidé ho shazují ze střech, aniž by věděli, že tam je a jaké to může mít následky.. A kdoví kolik takových tašek spadne při vichřicích a lidé je pak rozbité jen tak zametají, nepostříkají je kapsulační barvou, která mu zamezuje unikat a vdechují azbest i děti a lidé okolo..







Bohužel, obávám se, že i to, že jsou lidé často věřící může vést k tomu, že aktivně nebojují proti špatným věcem a věří tomu, že věci jsou jak mají, a že Bůh je ochrání, nebo že je to všechno včetně jich v jeho rukou a oni půjdou do ráje a vše dobře dopadne.. Překvapuje mě, jak se ukazuje, většinou na jejich pohřbech, kolik celebrit bylo věřících.. Tmářství bohužel dostává i hodně prostoru ve veřejnoprávních médiích... nechci se nikoho věřícího dotknout, určitě jsou mezi nimi i velmi aktivní a odvážní lidé, jakým byl třeba Karel Kryl, nebo moje kamarádka, ale všeobecně na mě působí, že ta česká ignorace problémů může být i ve víře v nějakou nadpřirozenou bytost, všemohoucí a spravedlivou..







Děkuji za Váš článek.











Dana Hladíková



Ale tam píše o kouřících hercích, jako o někom, komu byly vidět jen hlavy a on k nim vzhlížel, nic o tom, že neměli ohled ani k malému dítěti... Vždyť i on mohl z toho dostat rakovinu, astma...