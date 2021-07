Zpráva: 80 % veřejných investic v EU jde do zdravotnictví a vzdělání

7. 7. 2021

Veřejný sektor je v EU zpravidla hlavním investorem do "lidského kapitálu" - především pokud jde o vzdělávání a zdravotnictví.

Naopak dominantní podíl investic do fyzického kapitálu zpravidla pochází ze sektoru soukromého.

Jen 20 % všech veřejných investic v členských zemích směřuje do infrastruktury.

"80 % všech veřejných investic v zemích EU jde do zdraví a vzdělávání," uvádí zpráva Polského ekonomického institutu (PIE). Naproti tomu soukromý sektor k těmto účelům alokuje jen 12 %.

Ve Střední, Východní a Jižní Evropě výdaje na zdravotnictví a vzdělávání v průměru tvoří 6,4 % HDP a ve zbytku EU 8,7 %.

"Jen 20 % všech veřejných investic v zemích EU tvoří investice do infrastruktury. Zbývajících 80 % lze klasifikovat jako investice do lidského kapitálu, což jsou investice do zdravotnictví a vzdělání občanů," prohlašuje zpráva. Oproti tomu jen 12 % soukromých investic směřuje do rozvoje lidského kapitálu.

"Je vhodný čas plánovat veřejné investice, zejména do lidského kapitálu, protože to stimuluje růst a projevuje se ve vyšším HDP, mzdách a daňových výnosech v budoucnosti," uvádí PIE. Navrhuje také rozšíření definice veřejné investice, právě tak, aby zahrnovaly i investice do lidského kapitálu.

Podle zprávy většina investic do fyzického kapitálu pochází ze soukromého sektoru, zatímco velká většina investic do lidského kapitálu z veřejného sektoru.

V zemích EU pochází 86 % investic do fyzického kapitálu ze soukromého sektoru, ale 80 % investic do lidského kapitálu ze sektoru veřejného.

Bylo spočteno, že 75 % veřejných investic v zemích EU se týká rozvoje lidského kapitálu. Poměr těchto výdajů se mezi jednotlivými zeměmi liší a činí 50 - 90 %.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

