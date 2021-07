Nová ruská bezpečnostní strategie je "chartou paranoika"

9. 7. 2021

čas čtení 3 minuty

Aktualizovaný dokument klade velký důraz na hrozby.

Nejde však jen o hrozby zahraniční, ale také o "vnitřního nepřítele", který má být údajně s nimi sjednocen.

Prakticky celý moderní svět je tu považován za hrozbu zachování Ruské federace.

Nová ruská strategie národní bezpečnosti nepovažuje za hrozbu jen cizí země, ale také samotné procesy, které přetvářejí moderní svět, upozorňuje Mark Galeotti.

Nejde o nějaký revoluční dokument, do značné míry jen navazuje na předchůdkyni z roku 2015. Nicméně přináší posun v prioritách Kremlu směrem k paranoi a světonázoru, který za hrozbu nepovažuje jen zahraniční státy, ale i samotné procesy přetvářející moderní svět.

Strategie by měla být aktualizována každých šest let, takže dokument, který Putin právě svým dekretem uvedl v platnost, odráží tento proces pravidelného přehodnocování.

Mnohé je pouhým opakováním verze z roku 2015, ale nejdůležitější je to, co se mění.

Strategie představuje děsivější obrázek hrozeb, jimž má být Rusko vystaveno ze strany Západu, a také je pojímá mnohem šířeji. Celkově dokument působí dojmem, že má na sobě otisky tajemníka Bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa. Jedna z nejvíce "jestřábích" postav v Putinově vnitřním kruhu spolupracovníků se netají přesvědčením, že Rusko se již nachází v nevyhlášené válce se Západem.

Podle strategie snaha Západu uchovat svou hegemonii způsobuje, že primární výzvy pocházejí z "nevojenských vektorů", jako přání izolovat Ruskou federaci a používat dvojí standardy v mezinárodní politice" a dokonce snahy nepřátelských států "využít socio-ekonomických problémů v Ruské federaci ke zničení její vnitřní jednoty, vyvolat radikální protestní hnutí, podporovat marginální skupiny a rozdělit ruskou společnost".

Toho má být dosaženo nejen kyberútoky a dezinformacemi, ale také "pokusy záměrně zničit tradiční hodnoty, překroutit globální historii, revidovat názory na roli a místo Ruska ve světě, rehabilitovat fašismus a podněcovat mezietnické a mezináboženské konflikty", ale dokonce i omezením použití ruštiny.

Rostoucí sekuritizace všeho a spojení všeho, čeho se Kreml obává a co se mu nelíbí, se zahraniční subverzí, dělá z tohoto dokumentu chartu paranoika. V zásadě nová strategie požaduje, aby politická opozice, menšinové názory a dokonce i alternativní životní styly byly považovány za ohrožení státu.

Je tu i zcela nový důraz na "ochranu tradičních ruských spirituálních a morálních hodnot, kultury a historické paměti", které mají být ohroženy širokým spektrem státních i nestátních aktérů.

Ponechejme stranou otázku, co by mohly být "tradiční ruské hodnoty" - nevolnictví, knuta a těrem (staroruská obdoba islámského harému - pozn. BL)? A odložme i otázku, co spojuje americké ministerstvo zahraničí, al-Kájdu, Human Rights Watch a Facebook.

V zásadě celý moderní svět a všechny sociální a ekonomické revoluce, které ho mění, získávají status hrozby.

