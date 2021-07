V bezprecedentních vedrech se u kanadského pobřeží zřejmě v moři uvařila asi miliarda mořských živočichů

Více než miliarda mořských živočichů se minulý týden v moři u tichomořského (západního) pobřeží Kanady zřejmě ve vlně vedra uvařila, varují experti a poukazují na zranitelnost ekosystémů nezvyklých na extremní teploty. Vedro v západní Kanadě a v severozápadních Spojených státech dosáhlo teplot nad 40 stupňů Celsia.





V kanadské provincii Britská Kolumbie zemřelo na vedro až 500 lidí a vedro také vyvolalo stovky nezvládnutelných divokých požárů po celé provincii.



Mořští biologové ale upozorňují, že vedro zřejmě také vážně poškodilo ekosystém v moři.



Christopher Harley, mořský biolog z Univerzity v Britské Kolumbii upozornil na množství prázdných skořápek od slávek na pláži ve Vancouveru. Na pláži také byl velký zápach hnijících slávek a dalších mořských živočichů, kteří byli vedry v moři doslova uvařeni.



Zatímco teplota vzduchu kolem Vancouveru byla něco málo pod čtyřicet stupňů Celsia, Harley a student naměřili infračervenými kamerami na plážích u moře teploty nad 50 stupňů Celsia.



Slávky zvládnou teplotu vody skoro do čtyřiceti stupňů Celsia. Když ale teplota vody stoupne nad to, je konec.



Experti varují, že si lidé budou v nadcházejících letech na extremní teploty muset zvyknout. Ekolog Harley upozorňuje, že mnoho biologických druhů to nezvládne. "Ekosystému se budou muset změnit způsobem, který je obtížné předvídat. Nevíme, co jsou ty body obratu."



