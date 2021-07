Nepovolím volby v příštím roce, tvrdí Bolsonaro uprostřed otevřené krize mezi ozbrojenými silami a brazilským Kongresem

10. 7. 2021 / Fabiano Golgo

- Brazilský prezident otevřeně hrozí zrušením voleb

- Poprvé veřejně deklarují velitelé ozbrojených sil podporu vojenskému puči

- Milionářský korupční program odhalený na ministerstvu zdravotnictví inkriminuje ozbrojené síly

- Předsedu Nejvyššího volebního soudu označil Bolsonaro za imbecila, za idiota a za homosexuálního pedofila

- Lula se objevuje jako vítěz prezidentských voleb ve všech průzkumech veřejného mínění



Tři nejvyšší velitelé brazilských ozbrojených sil vydali prohlášení, jímž vyhrožují parlamentu. Spojili se tím s křesťanským fundamentalistickým autokratickým populistickým prezidentem Jairem Bolsonarem, který prohlásil, že jestliže "těch devět prstů", jak označuje bývalého levicového prezidenta Lulu, který přišel při práci v továrně o jeden prst, zvítězí ve volbách, on a armáda to nepřijmou.



Bolsonaro také uvedl, že prezident Nejvyššího volebního soudu Luis Roberto Barroso je „imbecil a idiot“ a naznačil, že je také homosexuální pedofil. Tento bývalý kapitán, který se stal prezidentem, trvá na tom, že bez tištěných hlasovacích lístků nedovolí, aby se volby konaly. Brazílie má 100% digitální systém, který je považován za nejbezpečnější na světě, protože není připojen k internetu a každý hlasovací automat je zkoumán v 8 různých fázích 12 nezávislými kontrolory, ale Bolsonaro tvrdí, že ten systém je podvodný a že Barroso, Kongres a komunisté již naprogramovali hlasovací automaty tak, aby vyhlásily vítězem Lulu.



Všechny nejnovější průzkumy veřejného mínění provedené mnoha sdělovacími prostředky, univerzitami a výzkumnými ústavy opakovaně ukazují, že Lula zvítězí ve volbách proti Bolsonarovi s velkým rozdílem přes 30 procent.



Probíhá vyšetřování Senátu, které odhalilo, že řada příslušníků ozbrojených sil pod vedením plukovníka Élcio Araújo odmítá vakcíny od společností Pfizer a Astra Zeneca a kupuje podezřelou, neznámou a nevyzkoušenou vakcínu Covaxin z Indie. Řada dokumentů dokazuje, že se příslušníci ozbrojených sil pokoušeli získat 1 dolar z každé dávky vakcíny z Indie, která by byla zakoupena. Objednali 400 milionů dávek za cenu 15 dolarů. Všechny ceny jsou daleko vyšší, než je tržní cena.



Tyto zjevné důkazy o tom, že Bolsonaro včlenil na ministerstvo zdravotnictví vojáky, aby profitovali z pořizování nekvalitních vakcín, způsobily, že prezidentova popularita výrazně poklesla a přiměla ho, aby začal jednat stále radikálněji. Jednomu černému voliči Bolsonaro řekl, že si musí své dlouhé vlasy ostříhat, protože „takovéto vlasy přitahují šváby“. Pokračoval ve výsměchu tomuto mladému černochovi slovy „Jak často si myjete tenhle dům na vši?“



Nejvyšší velitel vzdušných sil nabídl prezidentovi podporu a řekl v jedněch novinách, že „muž se zbraní nevyhrožuje“, čímž naznačil, že takový muž „jedná“. Vysvětlil, že ozbrojené síly již nebudou tolerovat, aby parlament vyšetřoval armádní důstojníky, a že volby, které „by vrátily Brazílii do minulosti, nebudou akceptovány, tečka“.

