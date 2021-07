Výsledky anket „Ropák 2020“ a „Zelená perla 2020“

za vydání změny č. 26 integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v září 2020 s povolením výjimek z emisních limitů pro rtuť (od srpna 2021 do srpna 2027) a pro oxidy dusíku (od srpna 2021 do srpna 2029) při spalování uhlí ve staré a nemodernizované elektrárně Chvaletice, takže by platily po zbývající dobu jejího provozování, kterou ovšem v březnu 2021 Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání pěti spolků a obce Veltruby zrušilo (jde již o druhé zrušení povolené výjimky), neboť opět nebyly řádně vypořádány připomínky účastníků řízení, opět chyběly přesvědčivé údaje o vysokých nákladech na dodržení obou limitů, které údajně převyšující přínosy pro ochranu ovzduší, opět nebylo povolení výjimky na tak dlouho pečlivě odůvodněné atd., takže se žádost musí přepracovat; o žádosti firmy Sev.en EC, a. s., z prosince 2018 nebylo dosud pravomocné rozhodnuto, což se do srpna 2021, od kdy je nutné přísnější limity dodržovat, jen stěží podaří, takže provoz elektrárny se bude muset omezit či přerušit.