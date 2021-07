- V ČR bylo registrováno 126 případů varianty delta, 6 z nich tento týden. Ze 106 tzv. diskriminačních testů 70 procent prokázalo variantu delta, 30 procent variantu alfa.



Ve čtvrtek 1.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 164 denních nákaz, od předchozího dne je to nárůst o 13 nákaz. V ČR do 1.7. zemřelo 30 308 lidí, je to denní nárůst o 4 mrtvé. V nemocnicích je 50 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

1 667 608

osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR

4 983 805

osob, druhou dávkou

3 273 850

osob, před nebezpečnou indickou variantou je tedy v ČR dosud chráněno jen cca 32 procent obyvatelstva.