Británie: Mírná úleva pro nekompetentního šéfa labouristů

2. 7. 2021

čas čtení 1 minuta

Navzdory předchozím varováním, že labouristé prohrají doplňovací volby v západním Yorkshiru, velkou úlevou pro kritizovaného, poněkud chabého postcorbynovského šéfa Labouristické strany, právníka Keira Starmera bylo, že labouristé nakonec přece jen těsnou většinou volby v yorkshirském volebním okrsku Batley and Spen vyhráli. Zvítězila tam labouristickýá kandidátka Kim Leadbetter, sestra tamější labouristické poslankyně Jo Coxové, kterou těsně před referendem o brexitu v červnu 2016 zavraždil ultrapravičák.



Leadbetterová porazila kozwervativního kandidáta Ryana Stephensona pouhými 323 hlasy: získala 13 296 hlasů a konzervativec Stephenson 12 973.



Problémem bylo, že třetím kandidátem v tomto volebním okrsku byl bývalý labourista George Galloway, který se v poslední době stal populistickým extremistou. Jeho cílem bylo v těchto volbách zničit Keira Starmera. Galloway má vazbu na Palestince a v tomto yorkshirském volebním okrsku se snažil vyvolávat nenávist muslimů vůči labouristické politice, která není stoprocentně propalestinská. Galloway je příkladem pronikání agresivní populistické manipulace do britské politiky. Je nadšeným obdivovatelem Vladimíra Putina a syrského diktátora Asada. Vystupuje v televizi Russia Today a v předvolební kampani jeho stoupenci vyvolali řadu agresivních útoků, takže labouristická kandidátka musela chodit v doprovodu policejní ochranky. Galloway se umístil jako třetí s 8264 hlasy, jeho cílem však nebylo zvítězit, ale rozdělit volební hlasy tak, aby vyhráli konzervativci. To se nepodařilo.



Nicméně je opravdu znepokojující, do jak velké míry se daří i v Británii ničit demokracii populistickým darebákům.



Podrobnosti v angličtině ZDE





