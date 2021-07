Co si dnes přečtete v Britských listech

Velká Británie se s dramatickým rozšířením koronavirové varianty delta stává jedinou evropskou zemí, kde se nákaza nyní šíří rekordní měrou. Tato země se tak stala pozoruhodnou Petriho miskou: co bude dál? V úterý bylo v Británii zaznamenáno více než 29 000 nákaz, mezi mladými lidmi, a počet nákaz se zdvojnásobuje každých 9 dní. Přesto se britská vláda nesmyslně rozhodla všechna karanténní opatření rozvolnit, protože si myslí, že nákazy u převážně očkovaného obyvatelstva nezpůsobují mnoho úmrtí. Jenže z toho vyplývá, že během léta se v Británii nakazí 2 miliony lidí a 10 milionů bude muset jít do karantény, což bude znamenat rozval ekonomiky. Jak to dopadne s variantou delta v ostatní Evropě? Čtěte!