Koronavirus: Počet nákaz v Evropě stoupl o 10 procent. To fotbalové mistrovství, to je opravdu blbost

1. 7. 2021

Ve středu 30.6. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 151 denních nákaz. V ČR do 30.6. zemřelo 30 304 lidí. V nemocnicích je 59 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 667 435 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR 4 961 553 osob, druhou dávkou 3 185 188 osob, před nebezpečnou indickou variantou je tedy v ČR dosud chráněno jen cca 31 procent obyvatelstva.



- Téměř 1 milion lidí v Británii trpí dlouhým covidem. 634 000 lidí konstatuje, že to omezuje jejich každodenní činnost.



- Německý ministr vnitra Horst Seehofer označil za "absolutně neodpovědné" rozhodnutí UEFA uspořádat semifinále a finále Euro 2020 v Británii, vzhledem k tomu, že se tam silně šíří varianta delta. "Asi jde zase o komerční zájmy," řekl ministr. "Avšak komerční zájmy by neměly mít přednost před nutností chránit lidi před infekcí."



Mezi návštěvníky fotbalových utkání byly registrovány stovky nových nákaz, například mezi Skoty vracejícími se z Londýna, Finů, vracejících se z Petrohradu a nákazy variantou Delta byly zaznamenány i mezi fotbalovými fanoušky v Dánsku.

- V mnoha částech Evropy, včetně EU, nákazy ještě klesají, ale například v Rusku je nyní zaznamenávána nejvyšší úmrtnost na covid od začátku pandemie. Nárůst nákaz způsobuje nová varianta delta, spolu se zvýšenou mírou cestování, setkávání lidí a rozvolňování karanténních opatření. Míra nákazy roste, zatímco míra vakcinace v Evropě není ještě dostatečně vysoká.



- Izrael, nejproočkovanější země na světě, oznámil ve čtvrtek nejvyšší počet nákaz za poslední tři měsíce. Úřady horečně očkují děti a chtějí omezit provoz na hlavním izraelském letišti. Izrael je považován za testovací případ, vzhledem k tomu, že proočkovat 85 procent svého obyvatelstva. Znovuotevřel podniky, školy a zábavní podniky, a zrušil téměř všechna omezení. Nárůst infekcí tam však zatím nevedl k nárůstu úmrtí.



- Strive Masiyiwa šéf odboru pro získávání vakcín Africké unie ostře kritizoval EU: Dosud do Afriky z EU nepřišla jediná vakcína proti covidu. Obvinil EU, že křečkuje své zásoby vakcín.



- Na Evropskou komisi vzniká nátlak, aby odmítla plán Maďarska pro ekonomické oživení po pandemii v důsledku znepokojení z podvodů, korupce a potlačování práv minority LGBTQ+



- Řecko začne očkovat teenagery, jakmile to schválí experti.



- Rozhodnutí britské vlády vpustit na semifinále Euro 2020 ve Wembley 60 000 fanoušků je receptem na katstrofu, varuje výbor europoslanců. Požaduje změnu tohoto rozhodnutí, vzhledem k tomu, že se v Británii silně šíří nákaza variantou delta. 30. června zaznamenala Británie 26 068 nákaz koronavirem, což je nejvyšší počet nákaz od ledna 2021. Počet úmrtí je ale dosud relativně malý. Problémem je, že evropské země nejsou zdaleka tak silně proočkovány jako Británie a varianta delta tam může způsobit obrovskou krizi. V nemocnicích je v Británii nyní 1720 osob, za posledních 24 hodin tam na covid zemřelo 14 osob, je to o 5 méně než téže dobou minulý týden.





- Izrael zaznamenal největší počet infekcí za poslední tři měsíce, i když nedošlo k nárůstu úmrtí. Ve středu registrovalo izraelské ministerstvo zdravotnictví 307 nových nákaz, v úterý 293. V Izraeli bylo oběma vakcínami očkováno 5,1 milionů lidí, z celkového počtu 9,3 milionů obyvatel. Dalších 400 000 obdrželo jednu dávku.









- Turecko bude očkovat všechny občany nad 50 let třetí vakcínou proti covidu.- Rusko ve čtvrtek zaznamenalo 672 úmrtí na covid, je to nejvyšší počet mrtvých za jediný den od samého začátku pandemie. Za posledních 24 hodin bylo v Rusku registrováno dalších 23 543 denních nákaz, nejvíce od 17. ledna.- Americký prezident Joe Biden nesplnil svůj slib poskytnout světu do konce června 80 milionů vakcín.- Vědci v Nizozemí zjistili, že koronavirus se běžně vyskytuje u psů a koček v domácnostech lidí nakažených covidem.- Méně než 40 procent silně zranitelných občanů bylo v Austrálii očkováno proti covidu.- Indická verze vakcíny AstraZeneca proti covidu není schválena v EU, protože existuje možnost, že se odlišuje od originálu, konstatoval evropský lékový regulační úřad.- Indonésie zaznamenala 24 836 denních nákaz a 504 úmrtí. Je to v obou případech rekord.