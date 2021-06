Lobbista americké ropné firmy ExxonMobil přiznal, že firma vede válku proti zákonům proti klimatické krizi

Vysoký lobbista americké ropné firmy ExxonMobil na kameru přiznal, že tento ropný gigant zneužívá své moci a svého vlivu k rozmělňování amerických zákonů proti klimatické krizi.



Tyto explozivní záběry získala organizace Unearthed, investigativní platforma Greenpeace UK. Její pracovníci předstírali, že se snaží naverbovat pro svůj podnik jednoho z nejvlivnějších washingtonských lobbistů.

Lobbista na videozáznamu přiznává, že se podílí na utajovaných jednáních za scénou, usilujících o rozmělnění zákonů proti globálnímu oteplování, zatímco firma ExxonMobil veřejně tvrdí, že akce proti globálnímu oteplování podporuje.



Keith McCoy je vysoký lobbista firmy ExxonMobil na Kapitolu a zastupuje firmu ExxonMobil při jednání v Kongresu už osm let.



V rozhovoru s organizací Greenpeace, která předstírala, že se McCoye snaží naverbovat, jí prostřednictvím Zoomu McCoy sdělil, že:



- firma Exxon Mobil tajně bojuje proti zákonům proti globálnímu oteplování prostřednictvím třetích organizací.

- lobboval u senátorů, aby odstranili opatření proti globálnímu oteplování z nynějšího Bidenova zákona o investicích do americké infrastruktury v hodnotě 2 bilionů dolarů.



McCoy v rozhovoru také řekl, že firma Exxon Mobil agresivně bojuje proti vědě a popírá globální oteplování, aby maximalizovala své zisky a dividendy pro své akcionáře. Zdůraznil, že se Exxon Mobil připojil ke "stínovým organizacím", jejichž cílem je popírat existenci globálního oteplování.



McCoy řekl: "Bojovali jsme agresivně proti této vědě? Ano. Skrývali jsme svou vědu? Absolutně ne. Spojili jsme se s některými stínovými skupinami v boji proti některému tomuto ranému úsilí? Ano, to je pravda. Ale na tom není nic protizákonného. Ochraňovali jsme své investice. Ochraňovali jsme své akcionáře."



Podrobnosti v angličtině ZDE

