Rozhovor Britských listů 398. Zeman udělil Řád Bílého lva muži s vazbami na kriminální podsvětí

Britské listy Interview 398. Czech President Zeman gave The Order of the White Lion to a man with criminal connections







This interview is in English with Czech subtitles. For English, scroll below.







Albín Sybera hovoří s Marko Milosavljevićem, profesorem žurnalistiky na fakultě sociálních věd na univerzitě v Lublani a místopředsedou výboru expertů pro mediální prostředí a reformy při Radě Evropy o tom, jak česká firma PPF ořispívá k ohrožení svobody médií v Srbsku a jak se ve středovýchodní Evropě formuje koalice autoritářů a populistů mezi Srbskem, Slovinskem, Polskem, Maďarskem a Českou republikou. Tento Rozhovor Britských listlů se vysílá na na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 16. června 2021.







Albín Sybera talks to Marko Milosavljević, Professor of Journalism in the Social Science Faculty of Ljubljana University and Vice-Chair of the Committee of Experts on the Media Environment and Reform in the Council of Europe about how the Czech firm PPF contributes to the clampdown on media freedom in Serbia and how a coalition of authoritarians and populists is forming between Serbia, Slovenia, Poland, Hungary and the Czech Republic. This Britské listy Interview is broacast on the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Wednesday 16th June 2021.