Proč věnují dezinformační média neštěstí na Moravě minimální pozornost

Je to zcela logické: jihomoravská katastrofa ukázala nebývalou solidaritu našich občanů s postiženými, účast, soucit, okamžité finanční i věcné sbírky i ochotu tisíců osobně přijet a pomoci s nápravou škod, posílat co je potřeba. Ukázala existenci i sílu občanské společnosti, která je ostatně tím nejlepším předpokladem pro fungující, zdravou demokracii. Vlastně nás ukázala v lepším světle než by mnozí očekávali.

Je dobré si toto uvědomit: dezinfo scéna má přesně tento cíl a účel. Nejsou to "jen nějaká jiná média, která se zkrátka živí aférami a emocemi, no a co, každý se musí nějak živit". Je to zbraň namířená proti naší zemi.