Lidstvo jako rakovina planety, anebo spíše padající dítě učící se kráčet po své cestě?

25. 6. 2021 / Kateřina Paříková

Od mnoha lidí zaznívá: "Lidstvo je ten nejhorší druh, rakovina planety". Když vidíme, co za spoušť globálně působíme, není čemu se moc divit a už dostáváme od planety (zatím ještě relativně slabě) pár na prdel... Vidím to tak (a ano, i proto abych si dokázala uchovat naději), že v podstatě jsme úžasný druh, jen pořád ještě prostě blbej.

Stačila by přitom "jen" lepší vzdělanost v oblasti lidské duše - co skutečně potřebujeme ke štěstí, jak pomáhat traumatizovaným a zraněným duším, a jak se vyvarovat psychopatů, které nesmíme pustit k moci, a případně je rychle od moci odstřihnout, protože poznat psychopata chce čas, ne ale zase tak moc dlouhý.



Nezdá se toho tak moc, jen pořád prostě jdeme globálně špatnou a slepou cestou díky nevzdělanosti v těch nejdůležitějších oblastech, ve zkostnatělém kořistnickém systému s profitem 1% oněch mocných psychopatů světa, které právě z té své blbosti ještě pořád posloucháme, následujeme, volíme. Snad pro nás ještě není pozdě. Jsme na tom s přístupem k informacím lépe než dřív, pořád to ještě ale není dost.



Věřím v novou generaci dnešních mladých lidí. Mají lepší možnosti, než jsem v jejich věku měla já a mám z toho radost - že jsou 15 leté děti psychicky mnohem dál, než jsem byla 15 letá já - díky některým skvělým dospělým v jejich životech a ano, i díky technologiím propojujícím lidi po celém světě – sdílející své životy, stírající uměle vytvořené a uměle živené rozdíly. Jen aby měli ještě co "zachraňovat". Pomohu jim, jak budu moci... a oni mně, nám, my si navzájem, my přírodě, my planetě.