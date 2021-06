Jihomoravské tornádo je dramatická zpráva, ale největší a stále velmi vážné nebezpečí hrozí od koronaviru

25. 6. 2021

Velká Británie má v současnosti proočkováno 47,8 procent obyvatelstva, a tedy 60,6 procent dospělých oběma vakcínami, je to daleko více než v ČR, přesto však se vážně obává nové vlny pandemie.



Varianta delta v Izraeli nakazila plně očkované dospělé



Asi polovina dospělých osob, nakažených v Izraeli koronavirovou variantou delta byla plně očkována vakcínou Pfizer. Izraelskou vládu to vedlo k obnovení příkazu nosit v místnostech roušky a k dalším opatřením proti šíření této silně nakažlivé varianty, píše Wall Street Journal.



About half of adults infected in an outbreak of the Delta variant of Covid-19 in Israel were fully inoculated with the Pfizer vaccine, prompting the government to reimpose an indoor mask requirement and other measures https://t.co/aVvjGVgCjT — The Wall Street Journal (@WSJ) June 25, 2021

Some countries without access to plentiful vaccines are facing their worst outbreaks yet. Others are discovering that certain vaccines, such as China's Sinovac, may not be as effective against variants. Indonesia is facing both problems at the same timehttps://t.co/sQKpCdFxtO — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) June 25, 2021

Vakcinace změnila vztah mezi nákazami a hospitalizacemi, avšak úplně vazbu mezi nimi neodstranila. Při nárůstu infekcí poroste i počet hospitalizací, i když pomaleji než dříve. Je nesmírně důležité, aby bylo proočkováno co nejdříve co největší množství obyvatelstva.







Z předběžných zjištění izraelského zdravotnictví vyplývá, že asi 90 procent nových infekcí jsou nákazy variantou delta. Ta byla nyní zjištěna už v 70 zemích světa. V USA se očekává, že se varianta delta (B.1.617.2) stane hlavní nákazou koronavirem. List neuvádí, kolik osob bylo nakaženo. Konstatuje jen ve čtvrtek 24.6. stoupl v Izraeli nový počet nákaz na více než 200, přestože po většinu června vznikalo jen asi 10 nových nákaz denně. Více neež 85 procent dospělých Izraelců bylo očkováno vakcínou Pfizer/BioNTech. Nejnovější ohnisko nákazy v Izraeli bylo identifikováno mezi školními dětmi, ale rychle se rozšířilo geograficky i do ostatních skupin obyvatelstva. Izraelská vláda tento týden doporučila, aby byly očkovány proti covidu všechny děti od 12 do 15 let. ZDE Ukazuje se také, že čínská vakcína Sinovac není proti novým variantám dostatečně účinná. Vlnou nových nákaz trpí Indonésie,. Ve čtrvtek Indonésie zaznamenala více než 20 000 nových nákaz a od začátku pandemie tam zemřelo na covid 401 lékařů. Nejméně 20 z nich bylo plně očkováno vakcínou Sinovac. Očkovací status dalších 31 lékařů, kteří zemřeli od 1.2. do 24.6. 2021 se ještě vyšetřuje. Množství zdravotníků očkovaných vakcínou Sinovac testovalo v Indonésii pozitivně na covid.Velká Británie má v současnosti proočkováno 47,8 procent obyvatelstva, a tedy, přesto však se vážně obává nové vlny pandemie.Británie nyní zaznamenává systematický nárůst nákaz covidem a také znepokojující počet nárůstu hospitalizací. Nejvíce znepokojující je podstatný nárůst vážně nemocných osob, které potřebují ventilátory,Podle státní organizace Public Health England bylo v Anglii za minulý týden zaznamenáno 35 204 nových nákaz variantou delta a 117 úmrtí. Jedna dávka vakcíny není proti variantě delta dostatečně účinná.Takže, zatímco 60 procent britských dospělých je nyní plně očkováno,Spolu s dětmi, toto velké množství neočkovaného obyvatelstva je zjevně dostatečné, aby v něm vznikla třetí vlna nákazy.I když vakcíny výrazně omezují množství viru kolujícího ve společnosti a omezují i počet lidí, které je nutno hospitalizovat, vakcíny nelze považovat za zázračné řešení. Vakcíny jsou nedokonalé: zlomek těch, kdo byli plně očkováni, přesto bude nakažen a bude mít mírné příznaky, ještě menší zlomek může vyžadovat hospitalizaci a být vystaven riziku úmrtí.V Británii obyvatelstvo přijalo očkování velkou většinou pozitivně: 96 procent dospělých nad 50 let už bylo očkováno nejméně jednou vakcínou a 92 procent jich byl očkováno oběma vakcínami. Z nejnovějších dat od Public Health England vyplývá, že vakcíny omezují riziko hospitalizace a úmrtí skoro o celýchAvšak, kdyby byli vystaveni koronaviru všichni dospělí nad 50 let,neočkovaných jedinců by byla i nadále covidem ohroženo a stejně by bylo ohroženo iplně očkovaných jedinců. Dohromady je to tedy celých 9 procent britského obyvatelstva nad 50 let, které zůstává ohroženo rizikem hospitalizace. V Británii žije 26 milionů lidí nad 50 let a 9 procent je 2,3 miliony lidí. Z předchozích vln nákazy vyplývá, že hospitalizaci potřebuje asi 5-10 procent nakažených, to je něco mezK tomu přičtěme, že v některých oblastech země je proočkovanost obyvatelstva nižší, zejména mezi etnickými menšinami. To povede k vzniku ohnisek nákazy, která se budou šířit do širší komunity.V předchozích vlnách bylo nesmírně důležité udržet číslo R pod jedničkou, aby se epidemie nešířila. Bohužel, ani současná vysoká míra vakcinace nedokáže udržet číslo R pod 1: v Británii v současnosti dosahuje 1,2-1,4. Do je částečně v důsledku vyšší nakažlivosti varianty delta. Stále ještě hrozí zahlcení nemocnic.