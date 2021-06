Tisková zpráva:

Komise má přijmout konkrétní kroky při porušování zásad právního státu, vyzývají pirátští europoslanci

25. 6. 2021

Maďarsko a Polsko porušují zásady právního státu. K tomu dochází závěry výroční zprávy o stavu právního státu za rok 2020, který dnes schválili europoslanci. Podle Pirátů, kteří ji nakonec podpořili, by ale měla obsahovat jasnější závěry, doporučení a následná opatření, která se budou vymáhat. Do budoucna by se také zprávy měly zabývat útoky na novináře.

Podle Reportérů bez hranic klesla úroveň svobody médií v Maďarsku za vlády Orbána o 69 míst. „Situace v Maďarsku je opravdu alarmující. Ale není to jenom Maďarsko, i v dalších členských zemích pozorujeme nebezpečnou politizaci veřejnoprávních médií. Jsem proto rád, že Komise bude pracovat na Evropském aktu pro svobodná média. Ten by mohl přinést další nástroje, jak proti porušování svobody a plurality médií bojovat,“ uvádí místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Ten očekává, že se budoucí zprávy Komise budou více věnovat také rostoucím fyzickým a psychologickým útokům na novináře i v dalších členských zemích. „Pokud se budou novináři bát pracovat, povede to pouze k jejich autocenzuře. V případě, že autoři budu publikovat články, které pramení z jejich strachu o život nebo kariéru, svoboda slova se opravdu stane pouze prázdným heslem. A to nemůžeme dopustit," dodává Kolaja. Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa připomíná, že právní stát je nezbytný pro ochranu veřejných peněz. „Jeho fungování může být zajištěno jen tehdy, pokud orgány veřejné moci jednají v souladu se zákonem a pokud jsou případy střetu zájmů, podvodů a korupce účinně stíhány vyšetřovacími orgány. Situace je v oblasti právního státu v některých členských státech, jako je Maďarsko, Polsko a Bulharsko, velmi znepokojivá pro celý unijní rozpočet. Komise se tím tak musí urychleně zabývat,“ upozorňuje Peksa. Pirátští europoslanci dále podotýkají, že výroční zpráva je příliš popisná a měla by upřesňovat konkrétní kroky, které mají ze zjištěných skutečností plynout. „Musíme také usilovat o silný mandát a mnohem větší rozpočet pro orgány, jako je Evropský úřad pro boj proti podvodům a nově v vzniklý Úřad evropské veřejné žalobkyně,“ uzavírá Peksa.

