Národovectví v reakci na rasismus

24. 6. 2021 / Jan Čulík

V jednom ze svých nedávných článků psal Fabiano Golgo, jak radili komusi ze zahraničí, kdo si chtěl stěžovat a chtěl vyšetřit jakýsi problém v České republice, že se o to nemá ani pokoušet, protože je známo, že Češi semknou své řady a budou přestírat že žádný problém neexistuje, to jen "cizáci" se zlovolně snaží poškodit naše dobré jméno. Totéž se samozřejmě děje, když Češi semknou své řady proti Romům, protože, šokujícím způsobem, tolik lidí v České republice je nepovažuje za Čechy. (Jaký rozdíl například od Skotska, kde vláda i většina obyvatel považuje za Skoty všechny ty, kdo prostě ve Skotsku bydlí. Mimochodem, tato teritoriální státní příslušnost existovala i v Čechách, než přišel buditel Josef Jungmann a kontroverzně to změnil, takže definicí Čecha je od jeho dob až dodneška jazyk.)

Vylučování Romů z českého společenství i považování Romů za podlidi je naprosto nepřijatelné, stejně jako bagatelizace kritiky ze zahraničí, protože to jsou "jenom" cizinci, "kteří nám nerozumějí".Jak na to poukázal romský aktivista Jozef Miker, toto je už třetí případ usmrcení Roma policií, a ty dva předchozí byly také zameteny pod koberec. To se tentokrát nesmí stát, a i ty předchozí případy by měly být řádně vyšetřeny a potrestány.Pozoruhodné je, kolik lidí reaguje na tweety Andrewa Stroehleina přesně tak, jak jsem to popsal výše. Andrew Stroehlein konstatuje:Na to jsem musel odpovědět: Ne, institucím českého státu Češi nedůvěřují. To se kolem nich nynípokračuje Andrew Stroehlein.