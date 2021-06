Guardian: "Policie v Teplicích zaútočila na nesprávného muže!"

22. 6. 2021

Romský aktivista Jozef Miker sdělil listu Guardian, že policie "znehybňovala" nesprávného muže. Na své facebookové stránce psal, že policie nařídila lidem v Teplicích, aby o incidentu s nikým nemluvili. Nechápeme, jak to policie může komukoliv nařídit!



Videozáběry policisty, který zaklekl na krk romského muže, který později zemřel v sanitce, je sdílen mezi Čechy na sociálních sítích. Vede to mnohé k srovávání jeho zacházení se zacházením s Georgem Floydem, píše v deníku Guardian Anna Košlerová.



Na videu, natočeném 19. června, jsou tři policisté v Teplicích, v městě na severu České republiky, kteří znehybňují na zemi romského muže. Jeden policista drží muži nohy, druhý mu klečí na krku a třetí se mu snaží nasadit pouta. Ve videu je slyšet hlasy několika kolemstojících Romů.



"Oni ho dusí," je slyšet hlas nějaké ženy. "To je jejich práce," říká muž, který obhajuje policejní zásah. "Lež, nevstávej," radí jiný Rom.

Jozef Miker, aktivista a předák české romské komunity hovořil s deníkem Guardian poté, co se vrátil z místa incidentu, kde hovořil s těmi, kteří se tam shromáždili a zapalovali svíčky a vzpomínali na mrtvého."Lidé mi řekli, že se jmenoval Stanislav a že mu bylo asi čtyřicet let. Žil v této ulici, ale pracoval v nedalekém supermarketu jako bezpečák. Když viděl, že jiný muž se snaží poškozovat jeden automobil, Stanislav se pokusil zasáhnout. Když přišla policie, strhla Stanislava k zemi, protože si myslela, že to je on," řekl Miker."Vytvořili jsme památník, aby lidé věděli, co se stalo, nemělo by to projít bez povšimnutí. Mnoho lidí je v práci a nemají ani ponětí. Budeme sem chodit každý den, dokud nezjistíme pravdu."Videozáběry incidentu vedou mnoho Čechů k srovnávání smrti tohoto muže se smrtí George Floyda. "Policejní brutalita vedla k usmrcení mladého Roma v Teplicích, v České republice. Ať tento romský George Floyd odpočívá v pokoji," napsal jeden člověk.Diskriminace proti Romům v Evropě je lidskoprávními organizacemi dobře zdokumentována, ale Evropská komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) kritizuje úřady v České republice za to, že neshromažďují rozsáhlejší data o tom, jak rovně je v jejich zemi zacházeno s Romy.Podle průzkumů organizace ECRI z roku 2012 trpí čeští Romové vedle Romů v Itálii největší mírou diskriminace v zaměstnání. Více než 60 procent dotazovaných osob konstatovalo, že zažily pro svůj etnický původ diskriminaci. Romové v České republice se čtyřikrát až pětkrát charaterizují jako nezaměstnaní než Neromové.Zpráva organizace Amnesty International z roku 2015 zdůraznila "strašlivé systémové předsudky", jimiž čelí v českých školách romské děti v důsledku segregace, která dále může přispívat k jejich další diskriminaci ve společnosti.Mluvčí regionální policie Daniel Vítek uvedl, že policie obdržela stížnost v sobotu krátce před 15. hodinou ohledně dvou mužů, kteří se prali a poškozovali automobily v Dubské ulici v Teplicích."Poté, když přišla na místo policie, nalezli jsme zraněného muže bez košile. Když se policie přiblížila, byl agresivní, škrábal je a kousal je. Policie musela použít násilných metod, než zavolala sanitku, kde muž navzdory resuscitačnímu úsilí zemřel. Lékař přítomný na scéně uvedl, že příčina smrti byla nejpravděpodobněji intoxikace."Gwendolyn Albertová, mluvčí české vládní Rady pro romské menšinové záležitosti, sdělila deníku, že romská komunita zuří. Vidí jasnou příbuznost s případem George Floyda a říká: "Oficiální policejní verze této události zdůrazňuje používání drog u muže, který později zemřel. Kdyby kolemstojící případ nenafilmovali, veřejnost by vůbec nevěděla, co se stalo."V pondělí policie zaktualizovala své prohlášení a uvedla, že předběžná pitva vyloučila jakoukoliv vazbu úmrtí na policejní zásah.Miker ale s policejním prohlášením nesouhlasí. Zdůrazňuje: "Zatímco policie říká, že byl nemocen a bral drogy, místní lidé, s nimiž jsem já hovořil, my řekli, že žádné drogy nebral, jen bral léky na bolest zad. Není obtížné si představit, co se stane, když někdo zaklekne na krk nemocné osoby."Kompletní článek v angličtině ZDE