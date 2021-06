Mikroby a solární energie by dokázaly vyprodukovat desetkrát více potravin než rostliny

22. 6. 2021

Projekt používá elektřinu ze solárních panelů a kysličník uhličitý ze vzduchu. Z nich vytváří energii pro mikroby, které se pěstují v bioreaktorových sudech a pak jsou zpracováni v suchžý bílkovinný prášek. Systém využívá půdy, vody a hnojiv nesmírně efektivně a je ho možno použít kdekoliv, nikoliv jen v zemích se silným slunečním svitem nebo s úrodnou půdou.Potravinová bezpečnost bude pro lidstvo v nadcházejících desetiletích "zásadním problémem", protože počet obyvatel Země roste, biopaliva konkurují zemědělským plodinám, pokud jde o půdu a už dnes je 800 milionů lidí na světě podvyživeno. Kromě toho, bojovat proti klimatické krizi nebude možné bez drastického snížení emisí z chovatelství dobytka a výroby mléčných produktů.Mikroby se už dnes používají k výrobě mnoha běžných potravin, jako je chléb, jogurt, pivo a quorn. Jiní vědci ale usuzují, že přesvědčit spotřebitele, aby kozumovali mikrobiální bílkovinu může být složité a že takové potraviny nemusejí být nutričně dostatečné.Dorian Leger z Ústavu Maxe Plancka pro molekurální rostlinnou fyziologii v Postupimi, který vedl novou analýzu, konstatuje: "My si myslíme, že mikrobiální potraviny jsou velmi slibné a významně pomohou vyřešit potenciální potravinovou krizi."Tým se soustředil na sojové boby, které mají vazbu na ničení lesů a většinou se jimi krmí zvířata, avšak jiné bakterie produkují hlavní prvky palmového oleje. "Bakterie jsou velmi flexibilní a bude možné je posléze vyladit tak, aby vyráběly různé produkty," říká Leger.Už více než deset firem dnes vyrábí krmivo pro zvířata z mikrobů, ale tyto firmy krmí bakterie většinou cukry z jiných plodin anebo metanem či metanolem z fosilních paliv. Firma Solar Foods, se sídlem ve Finsku, používá elektřinu na výrobu potravin pro lidi.Podle nové analýzy, vydané v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, https://www.pnas.org/content/118/26/e2015025118 používá mikrobiální systém jen 1 procento vody, kterou potřebují tradiční plodiny a jen zlomek hnojiva, jehož drtivá většina je na polích vyplýtvána. Z analýzy vyplynulo, že solárně-mikrobiální proces by vyprodukoval z každého hektaru 15 tun bílkovin ročně, což by stačilo nakrmit 520 lidí, podle vědců je to konzervativní odhad. Dnešní hektar pole posázeného sojovými boby vyprodukuje 1,1 tunu bílkovin a nakrmí 40 lidí.Leger uvádí, že schopnost rostlin provádět fotosyntézu je pozoruhodná, ale z hlediska energetické výkonnosti proměňují běžně používané plodiny jen asi 1 procento solární energie v konzumovatelnou biomasu. To je proto, že se rostliny vyvinuly k tomu, aby spolu vzájemně soutěžily a aby se rozmnožovaly, nejen aby rostly. Také používají méně energie ze solárního spektra než fotovoltaické panely.Všechny komponenty systému už existují, ale Leger uvádí, že teď je nutno je testovat všechny dohromady a ve velkém měřítku, zejména pokud jde o získávání CO2 ze vzduchu a o to, aby byly solární panely recyklovatelné. Pro lidské potraviny je nutno také dodržet velké množství regulačních předpisů, dodal.Pokud by se zemědělské půdy přestalo používat k pěstování plodin na výrobu potravin, mohla by se dát k dispozici znovu lesům.Podrobnosti v angličtině ZDE