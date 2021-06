Na vlnách TSS - aneb (zatím) Máte právo žít

21. 6. 2021 / Karel Dolejší

Kdyby politici ostatních stran byli dotázáni na předmětné téma, každý by samozřejmě voličům potvrdil, že "mají právo žít". Co tedy TSS vlastně chce veřejnosti sdělit? Že je úplně stejná, jako 99,9 % politiků v tomto státě, ale jinak už nemá co říci?



TSS - zkratka možná pochází z francouzského La télégraphie sans signal? - si tedy zaplatila billboardy proto, aby dala najevo, že nemá co dát najevo. Nebo že hodlá předstírat neochotu ostatních politiků nechat lidi naživu?

Docela určitě tím folklórní ultrapravice nemyslí slib zajistit občanům rychlejší očkování, PCR testování a péči o COVID pozitivní pacienty než současná vláda. Volnotržní ideologie dotažená daleko za své přirozené hranice k takovým slibům totiž nikoho nedisponuje. Pokud byste se TSS ptali na na protipandemická opatření, zjistíte velmi rychle, že vlastně máte právo nakazit se a rychle umřít bez "zbytečných" státních protipandemických zásahů.

"Máte právo žít" znamená asi rovněž "máte právo platit ze svých daní další a další prodělečné jaderné elektrárny" - tak to alespoň navrhovala bývalá kandidátka Trikolóry na jihočeskou hejtmanku lobbující za masivní rozvoj českého jaderného průmyslu, jenž by vyvážel elektrárny, jaké svět neviděl.

***

Pro budoucnost ČR ovšem nevěstí nic dobrého, existuje-li vedle manipulujících oligarchů také radikalizovaná část střední třídy ochotná naslouchat subjektům jako TSS.

A trojici nešťastných politických daností ovšem doplňuje bazénková levice, tzn. voličský kádr národních socialistů. Jeho cílem je, když poněkud zjednoduším, najít mocného patrona, který výměnou za hlasy a nikdy nekončící projevy neskonalého obdivu zaručí "klid na práci", za málo práce hodně peněz, dětem, že se nebudou muset ve škole příliš snažit (odtud povýšené výhrady proti myšlence povinného všeobecného úplného středoškolského vzdělání, které je třeba v Německu naprostý no-brainer přinejmenším třicet let, i napadání masového vysokého školství v české montovně) - a dále zásada, že kdo se tu nenarodil, nemá vůbec na nic právo, tím méně na azyl před pronásledováním v rodné zemi či příliš usilovné pracovní výkony.

V tomto bodě ovšem neexistuje spor. I TSS to vlastně myslí tak, že máte právo žít, pokud jste rozený Čech a nenapadlo vás řekněme třeba konvertovat k islámu. Cizáci jsou všeobecně nežádoucí. Napravo nalevo. Tedy až na imigranty, kteří přišli, ještě když se to z rozhodnutí strany smělo, a dnes si hrají na horlivé vlastence.

"Máte právo žít" platí také jen podmíněně pro "sluníčkáře", "pražskou kavárnu" a všechny ostatní, které pravicoví radikálové nemohou ani cítit.

Nepřejte si zjistit, co byste se ve skutečnosti dozvěděli během prvního roku vlády TSS v České republice, o tom, jak vlastně smíte žít, aby to bylo z hlediska ultrapravice politicky korektní...