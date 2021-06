Studie: Nakažení covidem čelí půl roku po nákaze o 60 procent vyššímu riziku úmrtí

21. 6. 2021

Z obrovské studie více než 87 000 pacientů nakažených covidem vyplývá, že půl roku po nákaze čelí tito pacienti o 60 procent zvýšenému riziku úmrtí v důsledku dlouhodobějších komplikací, a to i v případě mírného průběhu nákazy. Nemoc způsobuje selhání srdce, mrtvice a chronickou chorobu ledvin. Zjistili to výzkumnící z fakulty lékařství na Washington University v Missouri.Zdravotní rizika u osob vyléčených z coviduy jsou o to větší, o co vážnější byl původní průběh onemocnění. Nejvyšší riziko mají pacienti, kteří museli být hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. Studie vyšla ve čtvrtek v časopise Nature.