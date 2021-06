Osmdesáté výročí napadení SSSR nacistickými vojsky a Churchillova reakce

22. 6. 2021 / Boris Cvek

Dnes je tomu přesně 80 let od vpádu nacistických vojsk do Sovětského svazu. Zpětně viděno to byla Hitlerova fatální chyba. Dokázal by bez této chyby držet svou odpornou říši v Evropě desítky let? Obávám se, že by to bylo možné. Nacisté svými zločiny v Sovětském svazu dali sovětskému lidu obrovskou motivaci zničit nacismus do samého kořene. Paradoxně stalinský režim byl k vlastnímu lidu velmi brutální a důsledky hladomorů, stěhování národů jsou do značné míry srovnatelné s holokaustem.