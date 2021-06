Británie vede s EU válku o párky

10. 6. 2021 / Jan Čulík

Bohužel, v důsledku brexitu se stala hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou hranicí Evropské unie, něco jako je hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou. Jenže bylo známo, že severoirští katolicí vznik této hranice nesnesou a jakákoliv fyzická pohraniční opatření by se stávala okamžitě terčem obnovených teroristických útoků Irské republikánské armády.Ovšem jak chránit jednotný evropský trh, který dodržuje kvalitativní normy Evropské unie? Boris Johnson se rozhodl požadovat co nejtvrdší formu brexitu, jehož součástí je i odchod Británie z jednotného evropského trhu a odmítnutí Británie dodržovat evropské normy kvality zboží.Aby nedocházelo k teroristickým útokům na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, bylo tedy dohodnuto, že Severní Irsko zůstane součástí jednotného evropského trhu a celní hranice vznikne v Irském moři, mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem.Vzniklo tak velmi podivné, ale nutné opatření: v rámci jediné země, Velké Británie, musely vzniknout celní kontroly. Je to asi, jako kdybyste něco v ČR posílali z Prahy do Olomouce a v České Třebové by to muselo procházet celní prohlídkou.Jenže vznik celních kontrol v Belfastu vyvolal zuřivé protesty severoirských protestantů, kteří se obávají, že se tím Severní Irsko pomalu stává součástí Irské republiky. Fundamentalistická protestantská politická strana tzv. demokratických unionistů (DUP) zuří. Zavinili si to ovšem sami, protože hlasovali nadšeně pro brexit, netušíce, co jim to přinese. Nyní nadávají, že je Boris Johnson zradil. Mají nyní nového, ještě extremističtějšího předáka než dosud, jakéhosi Pootse, který věří, že svět byl stvořen před 6000 lety... Dobrý politik pro dnešní dobu...Situace se nyní vyhrotila kvůli párkům. Součástí severoirského protokolu, uzavřeného mezi Johnsonovou vládou v Londýně a Evropskou unií, je ustanovení - vzhledem k tomu, že Johnson není ochoten dodržovat hygienické předpisy Evropské unie - že se do Severního Irska nesmějí vyvážet anglické párky a jiné chlazené uzeniny, protože jejich proniknutí na trh Evropské unie by narušilo její kvalitativní a hygienické normy.Po vyjednání této dohody loni v prosinci - Johnsonovi pomahači dobře věděli, co dohoda znamená - existovalo přechodné období, kdy se anglické uzeniny do Severního Irska ještě směly vyvážet. Toto období končí 30. červnem. Britští řezníci najednou s hrůzou zjišťují, že už do Severního Irska nemohou vyvážet párky.V Londýně o tomto problému jedná viceprezident Evropské komise, Slovák Maroš Šefčovič s neústupným fundamentalistickým úředníkem Borise Johnsona Davidem Frostem. (Spekuluji, že Johnsonovým ministrům, kteří si o sobě jako Angličani hodně myslí, jde taky na nervy, že jsou bezmocní, co jim jménem Evropské unie nařídí jakýsi Slovák...) Žádného řešení dosud dosaženo nebylo a Šefčovič uvedl ve středu v Londýně, že "trpělivost Evropské unie je už opravdu, opravdu skoro na samém konci". Británie jako obvykle chce, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. "Vystoupili jsme sice z EU, a uzavřeli jsme dohodu o Severním Irsku, ale protože jsme Angličané, a tedy jsme něco extra, musíte souhlasit s tím, že ji plnit nebudeme." Za celé týdny a měsíce vyjednávání nabídla Johnsonova strana Evropské unii jen výmluvy.Hrozí obchodní válka. Nebude-li Británie ochotna plnit uzavřenou dohodu, Evropská unie má plné právo uvalit na obchodní výměnu s Británií dovozní cla, případně obchod zablokovat úplně.Angličané si zdá se neuvědomují, v jak slabé pozici se nacházejí. Jeden anglický výrobce párků se vyjádřil ve středu večer na kameru Channel 4 News, že by Británie mělo dohodu zakazující vývoz anglických párků do Severního Irska absolutně ignorovat, "ať se EU těmi párky třeba udusí".Anglická výjimečnost.Přitom přijíždějící Joe Biden se považuje za Ira a sympatizuje s Irskou republikou. Bezpodmínečně požaduje, aby Londýn nedělal nic, co by ohrozilo mír v Severním Irsku.Před několika dny oslovil televizní zpravodaj BBC Joea Bidena kdesi na letišti: "Pane prezidente, mohl byste říci pár slov pro BBC?" Biden odpověděl: "Pro BBC? Já jsem Ir." Video se virálně rozšířiloDalší podrobnosti v angličtině ZDE