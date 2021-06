Ruský soud postavil protikorupční organizaci Alexeje Navalného mimo zákon

10. 6. 2021



Moskevský soud zlikvidoval nenásilné hnutí a Protikorupční nadaci Alexeje Navalného tím, že ho umístil do kategorie "extremistů". Podle listu New York Times je to signál Vladimíra Putina Joeu Bidenovi před jejich nadcházející schůzkou, že Bidenovi "není nic do toho jak já vládnu Rusku".





Soudní rozhodnutí zabrání Navalného spojencům na dlouhá léta, aby kandidovali na jakoukoliv politickou funkci.



Navalnyj na Instagramu soudní slyšení odsoudil jako frašku a výsměch spravedlnosti. Zdůraznil, že se i nadále bude Kremlu vzpírat.



"Když je korupce základem vlády, bojovníci proti korupci jsou označeni za extremisty," napsal Navalnyj. "My se nevzdáme svých cílů a myšlenek. Je to tady naše země a my jinou nemáme."



V době soudního slyšení došlo k drastickým zásahům proti dalším opozičním politikům a dokonce i proti právníkům, kteří hájí rostoucí počet politických vězňů u soudů. Navalného právník Ivan Pavlov byl obviněn, že prozradil soudní tajemství v procesu proti jednomu bývalému novináři, který je obžalován ze zrady, a hrozí mu tři roky vězení.



Soudní proces signalizuje, že se Kreml od nynějška rozhodl drasticky potlačit jakoukoliv opozici. Na soudní líčení nebyli připuštěni novináři.



Hlavní Navalného poradci, včetně Leonida Volkova a šéfa Protikorupční nadace Ivana Ždanova, uprchli z Ruska do Evropy. Regionální aktivisté se skrývají a administrátoři Navalného asi čtyřiceti center začali vymazávat osobní údaje na sociálních sítích před policejními raziemi po celé zemi.



Ždanov upozornil, že Navalného tým bude dále zveřejňovat expozé zkorumpovaných činitelů. "Navalného tým neukončí svou činnost, v to oni nemohou doufat," řekl Ždanov ze zahraničí nezávislé televizi Dožď TV.



Podrobnosti v angličtině



