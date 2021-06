Na indickou variantu Delta zemřelo v Anglii 12 plně očkovaných lidí

11. 6. 2021

V týdnu předtím to bylo 29 892 nákaz. Tato varianta B.1.617.2 způsobuje v poslednich týden v Británii nárůst případů. Je nakažlivější než britská varianta (Alpha) a má větší rezistenci vůči vakcínám, zejména po první dávce. Zřejmě také způsobuje vyšší počet hospitalizací. Počet nákaz v Británii se zdvojnásobuje každý 4,5 až 11,5 den, podle regionu. Británie je nyní schopna zaznamenávat ostrý nárůst nákaz v důsledku nové metody sekvenování infekcí, kdy se genomicky sekvenuje jen relevantní část genomu viru, a tak přicházejí výsledky sekvenování nákaz do 48 hodin. Od začátku února do 7. června bylo hospitalizováno s variantou Delta 383 lidí. ZDE

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228

V ČR do 10.6. zemřelo 30 219 lidí, tedy od předchozího dne zemřelo dalších 8 osob. (V porovnání s Británii, kde se nyní šíří indická varianta, je to pořád daleko více: za posledních 24 hodin zemřelo v Británi i 7 osob, je tam šestkrát více obyvatel než v ČR, českých 8 mrtvých by tam tedy bylo 48 mrtvých.) V nemocnicích je 228



- Spojené státy zavádějí oficiální ochranu pro zdravotníky. Osoby nakažené covidem budou muset přestat chodit do práce a jít do karantény. Ovšem je to pozdě: V USA na koronavirus jen do 8. dubna zemřelo více než 3600 zdravotníků. ZDE







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Rusko v pátek zaznamenalo 12 505 nových nýákaz, je to nejvyšší počet denních infekcí od letošního února. Dosud Rusko zaznamenávalo přibližně 7000 - 9500 nákaz tento týden došlo najednou k nárůstu.- Čína dne 10. června očkovala 20,4 milionů lidí. Celkem bylo v Číně očkováno 845 milionů lidí. Čína chce do konce roku očkovat 80 procent obyvatelstva, vbčetně milionů dětí.- Světová zdravotnická organizace varuje před novou podzimní vlnou koronaviru v Evropě.- Jihoafrická republika zaznamenává třetí vlnu infekce. Zaznamenala 9149 nových denních nákaz.- Ukrajina nevpustí do země cizince očkované ruskou vakcínou Sputnik, pokud nebudou mít zároveň negativní test na koronavirus.