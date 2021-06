„Útok na Kapitol“ v Jeruzalémě? Netanjahu považuje novou vládu za podvod a volá po masivních protestech osadníků

10. 6. 2021

Netanjahu odmítl varování šéfa zpravodajské služby Šin bet Nadava Argamana, podle kterého může ostrá rétorika během přechodného vládního období podněcovat násilí mezi Izraelci, přičemž vyloučen není ani atentát.

List The Jerusalem Post uvádí, že Avigdor Lieberman ze strany Jisra'el bejtenu, která je součástí nové vládní koalice, minulý týden prohlásil, že očekává, že „to, co všichni viděli ve Washingtonu, se stane v Jeruzalémě“. Stejný zdroj píše, že Netanjahu svým podřízeným zabrání ve spolupráci s nově ustavenou vládní koalicí, pokud by získala důvěru v Knesetu (to je další taktika, kterou si, jak se zdá, vypůjčil od Trumpa). Hlasování o důvěře vládě má proběhnout tuto neděli.

Netanjahu tvrdí, že není možné bránit kritice, přičemž svobodu projevu nelze zaměňovat s podněcováním k násilí. Sám vyzval osadníky ilegálně okupující palestinskou půdu na Západním břehu Jordánu, aby obklíčili domovy některých pravicových členů nové vládní koalice a aby na ně vyvinuli nátlak a donutili je ke zběhnutí na jeho stranu.

Netanjahu využívá osadníky, kteří jsou ozbrojeni a kteří často terorizují Palestince, jimž zabírají majetek, jako jakési polovojenské jednotky ve stylu Mussoliniho černých košil. Netanjahuova strana Likud je ovlivněna krajně pravicovými nacionalistickými tendencemi evropské politiky první poloviny dvacátého století.

Netanjahu kritizoval lídry nové vlády Naftaliho Bennetta a Jaira Lapida za to, že do své koalice přizvali Mansúra Abbáse ze Sjednocené arabské kandidátky. Díky němu nová vláda ve 120členném parlamentu získá 61 křesel, tedy těsnou většinu. Netanjahu prohlásil, že nikdy neměl v úmyslu se s Abbásem spojit. Daher ale namítá, že je to lež, protože ve skutečnosti Netanjahu o Abbáse usiloval. Proti tomuto spojenectví však protestovala ultraortodoxní platforma Šas, která odmítla sedět v Netanjahuově vládě, pokud by se spojila s izraelskými Palestinci.

Netanjahu varoval, že malé levicové strany – Merec a Strana práce – a centristická strana Ješ Atid nikdy nepodniknou odvážné kroky proti nepřátelům Izraele, včetně Íránu. Dlouholetý izraelský premiér dokonce vyzval dva členy Bennettovy strany Jamina, aby k němu přeběhli. Sám Bennett, který je ve většině otázek napravo od Netanjahua, svého rivala vyzval, aby udělal správnou věc a neangažoval se v politice „spálené země“, která by Izrael poškodila.

