Není turistika jako turistika

14. 6. 2021 / František Řezáč

Nejdřív něco o turistech. Těm zahraničním přenechme Prahu, Český Krumlov a trochu i tu Plzeň starobylou i tekutou. My se vydáme vlakem s báglem a něklteří z nás i s kolem. Mám za sebou obojí druh turistiky a musím říci, jako ten pan doktor, že pěší procházení přírodou nic nenahradí. Na kole se dá jezdit od místa k místu, Pak slézt a kochat se vyhlídkou, lesním jezírkem, koňmi na pastvině. Neustálou jízdou o všechnu tu krásu přijdeš. Nemůžu zapomenout, jak jsem se synovcem tlačil kolo za Vimperkem do nitra Šumavy a náhle jsme v lesní serpentině ucítili, slovy „ucítili“ maliny. A kousek nad nimi tek potůček, kde jsme se osvěžili koupelí. Možná to místo znáte. Kde jsme nocovali neprozradím, je to tam zakázaný. V trávě na břehu Vltavy.

Bajo, cykloturistika je taky krásná. Ale zastavovat a kochat se..!

Vraťme se k naší pěší turistice. Factum est, že ji provozují hlavně starší lidé. Taky náš odbor turistiky TJ Rozvoj se jmenuje Aktivní stáří. Nejen mně se to nelíbí. Navrhoval jsem, abychom si radši říkali Ztracený mládí. Na výroční konferenci u jezu v Doudlevcích to neprošlo....

S turistikou jsem začínal v Pionýru v turistickém kroužku Domu pionýrů v Chebu. Vedli nás bývalí skauti, tak jako v TJ Lokomotiva Cheb bývalí sokolové. Znalost terénu, mapy, počasí. Vše užitečné pro budoucího průzkumáka v Janovicích nad Úhlavou. Tichý pohyb v lese, rychlé hledání úkrytu i místa pro přenocování...

Pan doktor Homolka má pravdu. Víc lidí začlo jezdit na kolech do práce i za přírodou. Kéž by jim to zůstalo a přidali se k aktivistům za lepší podmínky pro cyklistky a cyklisty nejen mimo, ale hlavně ve městech. V Plzni je to katstrofa. Ale, jak píšu, pěší pohyb nic nenahradí. V Praze i Plzni se dá vyjet městskopu hromadnou dopravou daleko za město. Jenom takové Ďáblice nebo Čimický háj, v Plzni oblast Boleveckých rybníků nebo na opačném konci les Radyně u Staré Plzně. Je to tam do kopce, ale když tam vylezou dědkové i báby s hůlkama, tak proč to nezkusit, třeba i s kočárkem? Tatínek na kole s kamarádama už najde tu sjízdnou trasu, kde bude i hospůdka nebo krásná nová kavárna Smetanka u kopce Homolka, jako v Plzni na konečné Slovany. Přidejte se k nám, aktivním staříkům, nebudete litovat...

P.S. Fotka je z mezivrcholu Mittagsplatzl kousek pod Velkým Javorem. No kousek, ze sedla pod vrcholem 1450m se tam leze po šutrech, stejně jsko dolů k jezeru po Císařské stezce (Kaisersteig). Tam bacha, je tam kousek ferrata a jít jen za dobrého počasí! Zažil jsem tam ve dvou náhlou bouřku a to bylo něco. Tulili jsme se strachy.

Tudy šel náš císař pán František Josef I s německým císařem Vilémem I. V časech, kdy otvírali slavnostně nové hraniční nádraží Bayerisch Eisenstein, Markt Eisenstein (dnes Železná Ruda Alžbětín). Dolů po té Císařské stezce stezce je kousek ferrata, tak bacha! Jó, Franta Pepa Jednička, to bejval turista i alpinista. Tak hurá za ním! Zlomte vaz..! Příští sobotu děláme Damil u Berouna, Tetín a řemeslnické trhy ve městě. Sraz na tamním nádraží, kdo by se chtěl z Prahy přidat, sceduled arrival from Pilsen 9,10 a.m. The rocky hill Damil over the station is braided of fables, like in Scotland. Další sobotu dělá TJ Rozvoj Šumavu. See the web of TJ Rozvoj! Be careful, respect, please, the hygienic rules! Mladí, přidejte se k nám, potřebujeme novou krev a vy potřebujete voraz...