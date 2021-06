Demonstrantům v Budapešti se podařilo přimět Orbána, aby pozastavil stavbu čínské univerzity

13. 6. 2021



Zuřivý nesouhlas obyvatel Budapešti nad Orbánovými plány vybudovat tam kampus šanghajské Fudan University se stal ohniskem odporu proti Orbánově vládě. Tisíce lidí protestovaly proti návrhu postavit v Budapešti čínskou univerzitu a před volbami, které se mají konat příští rok, donutily výjimečné Orbána k změně tohoto rozhodnutí.



Protesty více než 500 lidí jsou v Maďarsku kvůli covidu zakázány, i když se fotbalových zápasů účastní obrovské množství lidí. Tak organizátoři uspořádali malé protesty po celé Budapešti, které se pak sešly před parlamentem na Kossuthově náměstí.



Demonstrantům se podařilo využít Orbánova nacionalismu proti jeho vlastní vládě."Otázka Fudan University je otázkou, zda budeme svobodný národ," řekl primátor Budapešti Gergely Karácsony davu tisíců lidí. Demonstranti nesli transparenty s nápisy "Maďarské peníze pro maďarské univerzity" a "Nebudeme kolonie".Byl to projev síly opozice, který zjevně Orbánovu vládu znepokojil. Rychle změnila postoj k čínskému projektu a nabídla o stavbě Fudan University referendum, které se ale má konat až po všeobecných volbách."Je to nová situace. Poprvé se stalo, že čínská investice se stala v Maďarsku zásadní politickou otázkou," řekl Péter Krekó, analytik z thinktanku Political Capital. "Vláda to chtěla prosadit, než si uvědomila, že by se to mohlo stát tématem voleb."Dodal, že Orbánova vláda má historii pozastavování kontroverzních projektů do doby, kdy se začne cítit méně politicky zranitelná, v tomto případě po volbách. "Je zjevné, že pokud bude znovu zvolena, čínský projekt realizovat bude," dodal.Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina občanů Budapešti je proti plánu zbudovat čínskou univerzitu, včetně mnoha stoupenců Orbánovy strany Fidesz, protože to bude stát maďarské daňové poplatníky spoustu peněz a nic z toho nebudou mít. Má to být první evropský kampus pro Fudan University, měl být dokončen r. 2024. Měl být financován hlavně Maďarskem na základě obrovské půjčky poskytnuté Čínou. Výstavba univerzity má stát 1,5 miliardy euro. Maďarsko má také platit vysoké platy akademiků a náklady na údržbu, ale maďarský stát nebude mít většinu ve výboru, který bude kampus provozovat.Ve všeobecných volbách příští rok poprvé bude Orbán čelit skutečné hrozbě, protože všechny hlavní opoziční strany se spojily v široké koalici ve snaze Orbána, který vládne v Maďarsku a mění ho od roku 2010, svrhnout. Je to taktika, jejímž prostřednictvím se dostaly Budapešť a další velká maďarská města v roce 2019 pod kontrolu opozice. V současnosti má opozice nad stranopu Fidesz mírný náskok, i když do voleb je ještě dlouho. Úspěch při protestech proti čínské univerzitě může pomoci opozici sjednotit a mobilizovat.Maďaři se obávají dluhových pastí. Černá Hora nedávno prosila Evropskou unii o pomoc, protože jí hrozí bankrot, vzhledem k tomu, že nedokáže splácet čínský úvěr v hodnotě 1 miliardy dolarů na stavbu dálnice, ale byla odmítnuta.Čínské velvyslanectví v Budapešti zahájilo drsnou, i když anonymní kampaň útoků proti maďarskému primátoruy Karácsonymu i demonstrantům proti Fudanu. Reagovalo na to asi 1000 Maďarů, ale čínská propaganda je nepřesvědčila. "Prosím, uvědomte si, že tady je Maďarsko (naše země) a NE Čína," napsal jeden uživatel. "Nechte si své železnice a své univerzity. Nezasahujte do našeho života."Podrobnosti v angličtině ZDE