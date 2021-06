Maďarsko schválilo zákon zakazující materiál o menšině LGBT ve školách a v televizi pro děti

Nový maďarský zákon zakazuje sdílení informací o homosexualitě pro osoby mladší 18 let. Považuje to, jako v Rusku, za reklamu pro homosexualitu



Maďarský parlament schválil zákon, který zakazuje homosexuálům, aby vystupovali ve školních vzdělávacích materiálech anebo v televizních pořadech pro osoby mladší 18 let. Orbánova strana Fidesz zintenzivňuje svou kampaň proti právům menšiny LGBT.





Maďarský parlament schválil tento zákon 157 hlasy vůči jednomu. Poslanci strany Fidesz ignorovali prosbu jednoho z nejvýznamnějších zastánců lidských práv v Evropě, aby zákon odmítli, protože je to "urážka práv a totožnosti osob z menšiny LGBTI".



Zákon je srovnáván s ruským zákonem z roku 2013 zaměřeným "proti homosexuální propagandě" o němž nezávislí pozorovatelé uvádějí, že vedl v Rusku k zvýšení nenávisti ve společnosti a vyvolává tam fyzické útoky proti lesbickým, homosexuálním, bisexuálním a transgenderovým osobám.



Firmám bude také zakázáno používat reklamu ukazující solidaritu s homosexuály. V roce 2019 vyvolala reklamní kampaň firmy Coca-Cola, v níž byly usměvavé homosexuálnáí dvojice a protidiskriminační výroky, nenávist poslanců strany Fidesz, kteří požadovali bojkot výrobků firmy Coca-Cola.



Filmy, v nichž se vyskytují homosexuálové, budou mládeži nepřístupné. Totéž bude platit i o duhových vlajkách.



Podrobnosti v angličtině



