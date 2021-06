Po úniku chemikálií v Plzni zemřeli dva lidé, další dva jsou ve vážném stavu

Jezdím tudy občas a domníval jsem se, že je ČOV dávno zrušena. Hutní provozy jsou mrtvé. A hle. Někdo si, patrně se souhlasem příslušných orgánů města, otevřel provoz s vysoce nebezpečnými odpady vedle sídliště, vedle frekventovaných silnic na Cheb a Domažlice a dva, pouze dva kilometry od katedrály Svatého Bartoloměje na Náměstí Republiky.







Starej Emil Škoda by se musel škodolibě smát. I jeho honili plzeňští radní kvůli tomu, že si staví továrnu blízko města a bude nám ze západu čoudit. Černá Plzeň se to jmenovalo. No, tak dneska to bude chemická Plzeň.







Není to jediné skandální místo, které jde, takříkajíc, za místní radnicí. Jmenujme aspoń slovanská kasárna, okupovaná ani Němci, ani Američany, ale smutně proslulou firmou ABB z Losiné u Plzně. Ta zase zavezla v bývalých koterovských kamenolomech svým šuntem vzácné biotopy.







A na příjezdu od Prahy opravdová vzácnost. Vybydlená "novostavba" jakéhosi skleněného paláce s vymlácenými okny. Jsem zvědav, jak se bude tento další skandál z radice zamazávat. My nic, to ONI.







Jenže tady už nejde o jakási vymlácená okna. Tady jde o lidské životy.







A co na to nominální opozice? Nic, pane Vileto, vrchní kádrováku Pirátů? Hic Rhodus, hic salta..! Spolu to určitě zvládneme, že jo? Tak to zkuste! Aspoň teď..!