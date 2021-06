Vláda a energetika: V jádru zářná budoucnost

18. 6. 2021 / Karel Dolejší

Poté co se západní standardy provozní bezpečnosti jaderných elektráren podařilo nastavit tak, aby už nehrozily další Three Mile Islandy, Černobyly a Fukušimy, dochází u nově stavěných zdrojů pravidelně k výraznému předražování. (Standardní provozní bezpečnost jaderných zdrojů je už víceméně solidní, to však ještě neznamená, že se podařilo také reálně uzavřít palivový cyklus a uspokojivě vyřešit problém dlouhodobého skladování použitého paliva. Ale o tom jindy.)

Jak upozorňují kritici plánované dostavby Dukovan, stát, který se bude výrazně podílet na financování projektu, by měl dohlédnout na to, aby kalkulovaná cena byla reálná a nedocházelo k jejímu několikanásobnému překročení - jak je tomu u posledních evropských jaderných projektů např. ve Finsku či ve Francii zvykem.

A zrovna tak se měl stát postarat i o to, aby se ČEZ coby provozovatel za případné překročení nákladů nezahojil na odběratelích z řad firem a domácností.

Ani jedna ze zmíněných pojistek však státem nakonec aplikována nebyla. Jestliže se tedy nestane zázrak a dostavba Dukovan opravdu vyjde ve skutečnosti dvakrát či třikrát dráž, než kolik uvádí oficiální kalkulace (ale může to být i více, protože v ČR právě výrazně zdražují stavební materiály...), neexistuje v danou chvíli nic, co by zabránilo ČEZu zdražit elektřinu a "vyřešit" svůj vlastní problém na úkor všech obyvatel ČEZké republiky.

Výrazné zdražování dodávky proudu vykazuje ovšem mj. výrazný potenciál vystupňovat již existující sociální nerovnost. Ti kdo dnes mají na to žít v budovách s patřičným energetickým štítkem a novějšími domácími spotřebiči s vyšší účinností totiž nárůst cen příliš nepocítí; za to ale občané, kteří bydlí ve starších stavbách bez energetického štítku a provozují starší vybavení typu pračky, chladničky atd. - nedej bože musejí v zimě spoléhat na elektrické přímotopy - zjistí, že jim "vylepšené" účty za elektřinu pěkně pustily žilou.





Takže ve finále čím chudší občan, tím výrazněji se bude finančně podílet na řešení následků špatné cenové kalkulace jedné z nejbohatších českých firem.

Model je to podobný jako v případě nápadu, že spotřebitelé formou vyšších cen zafinancují agrobyznysu zvyšování produkce prostřednictvím zavedení kvót na "české potraviny" v supermarketech.

Přinejmenším od předložení právě zmíněného legislativního paskvilu si tedy chytrý volič dává maximální pozor na řeči politiků o tom, co "Česká republika" údajně potřebuje nebo nepotřebuje.

Je totiž jasné, že v některých případech takové "vlastenecké" řeči především zastírají monkey business zcela určitých soukromníků, na němž ve finále nejvíce prodělá právě obyčejný daňový poplatník.

Ať už jde o případy minulých "úspěšných" projektů jako dopravní letoun Evektor, jaký svět neviděl, česká protiCOVIDová vakcína, jakou svět neviděl, české banány, káva nebo mandarinky, jaké supermarket nenaskladnil, nebo elektrárny, jejíž cena je oproti skutečnosti záměrně kalkulována nejméně o 50 % níže.

Nicméně vynikající systém mafiánského kapitalismu s důslednou privatizací zisků a socializací ztrát jsme přece všichni chtěli, když se vymetalo "Palermo", ne?

Nebo snad proboha chcete tvrdit, že stále ještě není líp?