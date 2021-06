Zda by opět chodil kouřit lulku do trafiky na vrchu náměstí (kterou znal dobře už on), aby si postýskal hodné majitelce, že po návratu z Brixenu se s ním ve městě skoro nikdo nezastaví, skoro nikdo nepromluví... a že je tedy velmi smutný muž.



Nebo - co by se dělo, až by začal rozprávět či psát o své deziluzi z cesty do Ruska.

Nebo – jak by reagovalo jeho okolí, až by zase nějaké bohaté místní rodině vrátil dceru, kterou chtěl původně požádat o ruku (Fany Weidenhofferová), protože by po něm ta rodina chtěla, aby se nejprve stal řádně zajištěnou partií – nejlépe úředníkem pod penzí.

Možná by seděl na Borech?

Možná by byl našim jediným politickým vězněm a disidentem jedenadvacátého století?

Možná by mu zase zakázali noviny - pak další a další.

Kdybyste měli cestu – zastavte se u nás v Brodě. Uprostřed úžasného parku „Budoucnost“ vám pokyne k odvaze gigantická socha Karla Havlíčka. Třeba vám to pomůže, třeba vás to povzbudí, třeba jen pobudete v zeleném ráji, který na konci 19. století založil okrašlovací spolek Budoucnost. Ten se znovu péčí ochotných lidí narodil v roce 2010 i proto, že čas nutné péče o věci veřejné nikdy nekončí.