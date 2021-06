V USA hrozí vznik dvou odlišných Amerik - šíří se tam varianta Delta a republikáni se nechtějí nechat očkovat

21. 6. 2021



Bidenův cíl, podle něhož mělo být do svátku 4. července očkováno 70 procent Američanů, nebude splněn, protože velké množství Američanů očkování odmítá. Přitom se mezi nimi nyní nebezpečně šíří vysoce nakažlivá indická varianta Delta



Analytikové, pracující s pandemií, varují, že v USA nyní vznikají "dvě odlišné Ameriky", protože republikánské státy se nechtějí nechat očkovat a v zemi se stále více nyní šíří vysoce nakažlivá indická varianta Delta. Různé pobídkové programy, hamburgery zadarmo, pivo zadarmo, stipendia na univerzity, dokonce i tikety do loterie s možnoství vyhrát milion dolarů, na Američany nefungují.

Američtí zdravotníci varují, že závod mezi co nejrozšířenějším očkováním a šířením vysoce nakažlivé varianty Delta začíná být prohráván a varianta Delta vítězí. Varianta Delta je mnohem nakažlivější než původní verze koronaviru a vyvolala spoušť v zemích, jako je Indie a Velká Británie.Počet nových denních nákaz v USA nyní poklesl na asi 15 000. Však zatímco se v dubnu očkovaly denně až 2 miliony Američanů, nyní množství denních očkování pokleslo na pouhých 360 000. Čtvrtina těchto očkovaných jsou nově očkované děti od 12 do 15 let.Jen 52 procent Republikánů uvedlo, že jsou buď částečně nebo plně očkováni, a 29 procent Republikánů se vyjádřilo, že se v žádném případě nenechají očkovat. 77 procent Demokratů uvedlo, že jsou už očkování a jen 5 procent Demokratů očkování odmítá."Říkám tomu dva covidové národy," uvedl Peter Hotez, výzkumník vakcín na Baylor College of Medicine v Houstonu.Lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat, tím přímo ohrožují na životě své spoluobčany, protože dávají možnost vzniku nových, nebezpečných variant, které se mohou vakcínám vymknout.Podrobnosti v angličtině ZDE