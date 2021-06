Washington Post: BIden smazal Putinovi z tváře triumfální úsměv

17. 6. 2021

Mezi nynější Bidenovou schůzkou s Putinem a Trumpovou schůzkou s Putinem v Helsinkách v roce 2018 by nemohl být větší kontrast, píše v listě Washington Post komentátor Max Boot. V Helsinkách r. 2018 se Trump šklebil a krčil se. Přijal Putinovo popírání ruských zásahů v amerických prezidentských volbách r. 2016. Putin z té schůzky odcházel s vítězným úšklebkem jako kočka, která právě sežrala kanára.



Historik Michal Beschloss si povšiml, že při tiskové konferenci tuto středu v Ženevě se Putin takto po setkání s Bidenem vítězně nešklebil. I když Putin mluvil jako obvykle nepoctivě a podle vzoru "vy zase lynčujete černochy", jeho chování bylo utlumené a zdaleka nebylo triumfální. Putin zaútočil na Spojené státy, ale dal si pozor, aby nezaútočil na Bidena osobně. Dokonce ho pozitivně srovnal se svým předchůdcem: "Pan prezident Biden je zkušený státník. Je velmi jiný než prezident Trump." (Au, to bolí...!)

Ve svých vlastních výrocích použil Biden všechny správné noty. Dal najevo, že s Putinem hovořil o lidských právech. Biden řekl, že sdělil Putinovi, že jestliže Navalnyj zemře v ruském vězení, důsledky budou pro Rusko "zdrcující". Také řekl, že hovořil o ruské účasti na kyberútocích, o tom, že Rusko brání rozvážení humanitární pomoci v Sýrii a o ruské invazi na Ukrajinu. Zdůraznil, že doufá ve spolupráci ohledně íránského jaderného programu, stability v Afghánistánu, kontroly jaderných zbraní a dalších otázek.Bidem nevyjádřil žádné naivní naděje na změny v Rusku, je to první prezident od Putinova nástupu k moci r. 1999, který neočekává zásadnější změnu vztahů k Rusku. Jeho cíle byly skromnější, i když možná stále ještě příliš ambiciozní - trochu více stability a předpověditelnosti od Kremlu. Není v zájmu nikoho vyvolat novou studenou válku, řekl Biden.I když to nemusí být pravda: Rusko má prospěch ze studené války, jestliže je s ním kvůli tomu pak zacházeno jako se zemí rovné jediné světové supervelmoci a nikoliv, jak řekl John McCain, jako s "benzínovou stanicí, která předstírá, že je to země". Ano, lze argumentovat, že Putin byl odměněn za své špatné chování tím, že byl pozván na světové jeviště v Ženevě, zatímco vedoucí politikové větších ekonomik, jako je Itálie nebo Indie, pozváni nebyli.Avšak tento summit může přinést diplomatický prospěch, který převáží posílení Putinova postavení tímto summitem. Je dobré, že zkušený a zásadový americký prezident dal jasně a jednoznačně "vrahu" v Kremlu najevo, co jsou americké zájmy a co je americké očekávání - a dal mu vědět, že jeho špatné chování bude mít vážné následky. Zda to Putin pochopil, to se uvidí. je ale alespoň dobré, že máme prezidenta, který ví, co má říct.Zdroj ZDE Redakční komentářje skeptičtější: "Biden dal Putinovi prostor, aby začal jednat lépe. Měl by vědět, že to se nestane." Putinova rétorika byla vstřícná a zněla velmi podobně jako při prvních Putinových setkáních se třemi bývalými americkými prezidenty a Putin pak nikdy své sliby nespnil a eskaloval své útoky proti americkému politickému systému a aliancím. "Uvidíme, jak bude Putin jednat," řekl Biden. "Ano, uvidíme," píše redakční komentář, jenže nemáme jediný důvod se domnívat, že výsledek bude jiný než výsledek předchozích amerických pokusů s Putinem spolupracovat.Zdroj ZDE