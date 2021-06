Mladí lidé pod 18 let se po proočkování všech dospělých mohou stát rezervoárem koronaviru a jeho nových, nebezpečných variant

21. 6. 2021





Neočkované děti mají potenciál stát se motorem třetí vlny koronaviru prostřednictvím vysoce nakažlivé varianty delta, varuje britský virolog



Úsilí co nejrychleji proočkovat proti koronaviru všechny dospělé nad 18 let v Británii může vést ke koncentraci koronavirové nákazy u dětí, varuje čelný britský virolog. Mladí lidé pod 18 let by se mohli stát rezervoárem koronaviru, v němž by mohly vznikat nové varianty, upozorňuje Julian Tang z Leicester University.



V Británii došlo za poslední týden k nárůstu nákazy indickou variantou Delta o 79 procent. V Británii nyní běží závod mezi očkovacím programem a třetí vlnou nákazy, konstatují vědci. Mnoho z nich se domnívá, že jsou důvody pro opatrný optimismus, že vakcínám se podaří potlačit počet hospitalizací a úmrtí, přestože počet nákaz rychle stoupá.





Tang však varovně upozorňuje, že podle nejnovějších dat je hlavní ohnisko infekce nyní u lidí mladších třiceti let, kteří ještě nebyli ve větším počtu očkováni. Jak bude očkování pokračovat u mladších lidí, tento proces zažene virus do kohorty lidí mladších osmnácti let, jejichž očkování se zatím neplánuje.



"V důsledku toho se virus soustředí na populaci školního věku, která se stane rezervoárem a motorem epidemie varianty Delta a semeništěm pro nové nebezpečné varianty," varoval Tang.



Rozhodnutí očkovat ve vyspělých zemích dětí však kritizují globální šéfové zdravotnických organizací. Poukazují že v chudých a středně bohatých zemích je tak obrovský nedostatek vakcín, že tam nejsou očkováni ani zdravotníci, zatímco jsou tam nemocnice zahlceny nemocnými a umírajícími pacienty. Světové zdravotnické organizace požadují, aby byli lidé v těchto zemích očkováni prioritně. K tomu by ovšem bylo zapotřebí 11 miliard vakcín, ale státy skupiny G7 minulý týden v Cornwallu přislíbily, šokujícím způsobem jen desetinu z toho, jen jednu miliardu vakcín.



Indolence politiků v bohatých zemích světa přímo ohrožuje celý svět novými variantami koronaviru, které se mohou vymknout na semeništích v chudých zemích světa dosud existujícím vakcínám a celá pandemie by tak začala znovu.



