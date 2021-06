Usiluje Severoatlantická aliance o světovou dominanci?

17. 6. 2021 / Daniel Veselý

Kritické pohledy na existenci a činnost Severoatlantické aliance (NATO) jsou stále šmahem odmítány, protože západní svět prý čelí nejedné hrozbě. Bylo tomu tak před 76 lety, tedy v době vzniku aliance, a je tomu tak i nyní – jak slyšíme z úst jejích stoupenců. Nyní – po summitu NATO v Bruselu – se z oficiálního komuniké dozvídáme, že aktuální hrozbu představuje „rostoucí moc“ Pekingu a „agresivní akce“ Kremlu. Otázkou přitom zůstává, zda předvádění bicepsu Číně a Rusku naráz vede k něčemu kloudnému, anebo je to naopak cesta do pekel. A proč by se vlastně evropské země měly upínat k vojenské alianci vedené Spojenými státy, když jsou jejich partikulární zájmy rozdílné?