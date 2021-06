Studie: Pouhé prodělání covidu vám nezaručuje imunitu

18. 6. 2021



Výzkum zjistil, že v imunitní reakci zdravotníků nakažených covidem byly po půl roce obrovské rozdíly. Trvalejší imunitu zaručuje jen očkování, ne prodělání covidu



Předchozí nakažení koronavirem vás nutně dlouhodoběji nechrání proti covidu, zejména při nakažení novými variantami, zjistila studie zdravotníků, kteří prodělali covid.

Vědci na Oxfordské univerzitě zjistili velké rozdíly v imunitní reakci zdravotníků, kteří prodělali covid. U některých imunita po prodělání covidu trvala ještě po půl roce, u jiných nikoliv.Vědci z britského Konsorcia pro imunologii koronaviru konstatují, že jejich zjištění potvrzuje, že je nesmírně důležité, aby se všichni nechali očkovat, bez ohledu na to, zda už covid prodělali nebo ne."Pohlédnete-li na trajektorii imunitní reakce po infekci, většinou je po šesti měsících stále ještě rozpoznatelná, ale mezi různými lidmi se to velice různí," vysvětlila Eleanor Barnes, profesorka hepatologie a experimentálního lékařství v Oxfordu a hlavní autorka této studie.Vědci zkoumali vzorky krve od 78 zdravotníků, kteří onemocněli covidem, s příznaky i bez příznaků, od dubna do června roku 2020. Krev byla zkoumána každý měsíc až po dobu šesti měsíců po infekci pro celou řadu imunitních reakcí. Týkalo se to různých druhů protilátek, které se zaměřují proti koronaviru, buněk typu B, které produkují protilátky a zachovávají si vzpomínku na chorobu, i buněk typu T, které zmírňují vážný průběh choroby zabíjením nakažených buněk.Dr. Adriana Tomic, první autorka studie, uvedla, že signatura protilátky a reakce buněk typu T po prvním měsíci předpovídaly, jak silná bude imunitní reakce po šesti měsících. Většina lidí, kteří měli slabou imunitní reakci jeden měsíc po nákaze, neměla po šesti měsících žádné zjistitelné protilátky, které by byly schopny neutralizovat britskou variantu Alpha, ani jihoafrickou variantu Beta.Zatímco většina zdravotníků, kteří onemocněli covidem s příznaky, měla měřitelnou imunitní reakci po šesti měsících, více než čtvrtina žádnou imunitní reakci po šesti měsících neměla. Více než 90 procent těch zdravotníků, kteří po nakažení covidem neměli žádné příznaky, neměla po šesti měsících ani žádnou imunitní reakci."Podle našeho názoru vás předchozí nákaza covidem nutně dlouhodoběji neuchrání před Sars-Cov-2, především ne před novými variantami," řekla Barnesová. "Neměli byste spoléhat na to, že jste covid už prodělali, měli byste se nechat očkovat."Velká variabilita v množství imunity vyvolané přirozebnou infekcí částečně odráží radikálně odlišnou míru nákazy koronavirem, jíž byli lidé vystaveni. Imunita získaná očkováním je daleko spolehlivější, protože lidé dostávají standardním způsobem standardní dávku.Podrobnosti v angličtině ZDE