Británie: Konzervativci spektakulárně prohráli doplňovací volby v Buckinghamshiru

18. 6. 2021







Podrobnosti v angličtině ZDE

Že by se blížil konec éry Borise Johnsona? Centristická Liberálnědemokratická strana dramaticky zvítězila v historicky naprosto bezpečném konzervativním volebním okrsku Chesham a Amersham v jihoanglickém hrabství Buckinghamshire, přestože tam vedli předvolební propagandu nejvyšší činitelé Konzervativní strany. Doplňovací volby se tam ve čtvrtek konaly po úmrtí dlouholeté místní konzervativní poslankyně Cheryl Gillanové, která zastupovala tento volební okrsek od roku 1992 a ve volbách v roce 2019 získala obrovskou volební většinu 16 229 hlasů.Poslanecké křeslo však nyní získala liberální demokratka Sarah Green s 21 517 hlasy, zvítězila nad konzervativním kandidátem Peterem Fleetem s náskokem 8 028 hlasů. Je to posun o 25 procentních bodů směrem k liberálním demokratům od konzervativců.Pokud je tato změna nálady v jižní Anglii reprezentativní, znamenalo by to, že by liberální demokraté získali při příštích všeobecných volbách od konzervativců četná poslanecká křesla v jižní Anglii.