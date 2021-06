22. 6. 2021

Demonstrace proti policejní brutalitě – 23. 6. 2021 – Praha, Prokopovo náměstí, 18:00 hod.





V Teplicích dne 19. 6. 2021 po brutálním zásahu policie zemřel Stanislav Tomáš. Video, které událost zdokumentovalo, děsivě připomíná zákrok proti Georgi Floydovi po jehož smrti se vzedmula silná vlna nepokojů v různých oblastech USA.

Policie nyní smrt Stanislava zdůvodňuje údajným vlivem drog a nutností zasáhnout proti agresivnímu chování. Není však třeba znát detaily všech souvislostí, aby bylo jasné, že nebylo nutné mu několik minut klečet na krku. Zjevně šlo o zbytečnou brutalitu.

Člověk, který zemřel v Teplicích je další z dlouhého seznamu osob na kterých se výrazně policejní brutalita projevila. Vědět to a mlčet, znamená tiše to tolerovat. Ti, co mlčet nechtějí, jsou zváni na demonstraci proti policejní brutalitě.