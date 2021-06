Bývalá tisková mluvčí českobudějovické nemocnice prosazuje Rosatom

16. 6. 2021

Materiály k jádru Terlesovu evidentně někdo krmí, sama o tom neví nic.







Prohlášení Kerlesové:







nejen komunikace, ale i projekty na výchovu a vzdělávání, upozorňuje Edward Sequens ze spolku Calla.







Ivana Kerlesová, nyní píaristka, dříve tisková mluvčí českobudějovické nemocnice je spoluzakladatelkou Spolku pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Ten Spolek vznikl jako předvolební akce Trikolóry. Nyní Kerlesová prosazuje vliv ruského podniku Rosatom:"Společnost Rosatom by pravděpodobně byla schopná nový jaderný zdroj zaakceptovatelnou cenu postavit. Korejská společnost KHNP nemá licencovanýblok o výkonu do 1200 megawatt a nesplňuje tedy požadavky vlády. Vestejné situaci je francouzská společnost EDF," uvedla předsedkyně SpolkuPro dostavbu JETE Ivana Kerlesová. Americký Westinghouse by podle nítechnické parametry splňoval, ale není, jak uvedla, v potřebné finančníkondici. Míní, že by měla začít diskuse, zda je ČR sama nebo se zeměmiV4 schopná vyvinout komerční jaderné energetické zařízení a kolik bytakový vývoj se státní podporou stál.Celý ten Spolek byl původně předvolební projekt Trikolóry, které jeKerlecová spoluzakladatelka: https://kerleska.cz/o-mne/ . Bohužel mácestu do jihočeských médií umetenou přes spoustu kamarádů a živí jiČTK:Stanovisko spolku: