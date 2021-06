Konflikt ohledně brexitu zničil summit G7 pro Borise Johnsona

13. 6. 2021

If you want to understand why the idea of “Global Britain” is merely another vacuous Johnson slogan - then this @thetimes by Matthew Parris shows incontrovertibly why the U.K. cannot be trusted while Boris Johnson is prime minister https://t.co/Cn9IZz76yv — Gavin Esler (@gavinesler) June 12, 2021

Johnson také vzdorně opakoval svou hrozbu, že jeho vláda je ochotna severoirský protokol dohody o brexitu jednostranně suspendovat - což by téměř určitě vyvolalo obchodní válku s Evropskou unií. Johnson řekl britským médiím, že Evropská unie konstruuje "nejrůznější překážky", namísto toho, aby realizovala severoirský protokol "rozumně". Funguje tady trvalá anglická výlučnost: někteří Angličani, včetně Johnsona, si o sobě myslí, že jsou něco extra a svět se jim musí přizpůsbit. Bude to tvrdé probuzení.Kontroverze ohledně severoirského protokolu zastínila summit skupiny G7 v Cornwallu, kde se Johnson snažil prezentovat svou pobrexitovou "globální Británii" (jeho vládě se dosud, po odchodu z EU, nepodařilo uzavřít žádné významnější obchodní dohody s žádnými významnějšími státy světa) jako silnou a nezávislou sílu na světovém jevišti. Namísto toho varovali bývalí britští velvyslanci, že Johnsonova neochota realizovat jím podepsanou smlouvu o brexitu, kterou sám pomohl vyjednat, fatálním způsobem ochromila mezinárodní důvěru v jeho vládu a poškodila její mezinárodní pověst.Nigel Sheinwald, bývalý britský velvyslanec ve Washingtonu a v EU, konstatoval: "Poučením z tohoto týdne je, že nemůžete mít globální Británii, která je autenticky respektována a je vlivná a má dopad po celém světě, když lidé pochybují o vaší základní důvěryhodnosti." V souvislosti s dokumentem, který podepsali Johnson a Joe Biden, Sheinwald dodal: "Nemá cenu psát takvouto novou Atlantickou chartu, takové dokumenty závisejí na vzájemné důvěře a na zákonnosti, když se chováte jako podvodník a oportunista."I když brexit nebyl oficiálně na programu jednání skupiny G7 v Cornwallu, vedoucí představitelé EU využili této příležitosti ke kritice Borise Johnsona při veškerém jednání, které se konalo v sobotu dopoledne. Kritizovali ho za to, co považují za naprosté selhání Británie a její neochotu podepsaný severoirský protokol dodržet a realizovat.Macron řekl Johnsonovi, že Francie by byla ochotna spolupracovat s Británií těsněji, "pokud britský lid splní své slovo dané Evropanům a realizuje rámec definovaný dohodou o brexitu". Že konflikt zuří, je vidět z toho, že Johnsonův mluvčí tento výrok popřel.Totéž sdělila Johnsonovi Merkelová, která se při pózování pro fotografie odmítla Johnsona na pozdrav dotknout loktem. Během třetí schůzky sdělili Von der Leyenová a prezident Rady Evropy Charles Michel Johnsonovi, že je načase, aby přestal věci blokovat."Všechny členské země EU jsou v této věci jednotné a to bylo během tohoto summitu znovu zdůrazněno," řekl jeden činitel EU. "Rétoriku je nutno zmírnit a musíme aktivně hledat řešení v tom protokolu."Joe Biden také zdůraznil, že je nesmírně důležité uchránit mír v Severním Irsku a Dohodu z Velkého pátku z roku 1998, která ho zaručuje. Američtí diplomaté těsně před Bidenovým příletem do Cornwallu nezvykle poslali britské vládě oficiální demarši, že postoj Johnsonova "vyjednavače" Frosta posiluje napětí v Severním Irsku.Jiný bývalý britský velvyslanec ve Washingtonu, Kim Darroch (kterého ze země vyhodil Donald Trump, když vyšlo najevo, že Darroch píše do Londýna v diplomatických depeších, že Trump je nekompetentní idiot) upozornil, že konflikt ohledně severoirského protokolu dokazuje, že Británie musí dodržovat slovo, pokud chce získat mezinárodní respekt. "Mezinárodní dohoda není jako jídelní lístek a la carte, z něhož si můžete vybrat, co se vám hodí, a ostatní ignorovat. Jakmile jste mezinárodní dohodu podepsali, musíte ji realizovat řádně a plně. 'Globální Británie' nebude fungovat, pokud se lidé nepřesvědčí, že plníme své závazky."Podrobnosti v angličtině ZDE V deníkuk tomu píše slavný britský komentátor Matthew Parris:V politice existuje taková věc jako důvěra. Existuje taková věc jako respekt. Na těch věcech záleží.Politikové jsou lidské bytosti: nedokáží vyjednávat bez důvěry a bez respektu. Pokud tyto hodnoty devalvujete, není možno nikdy dosáhnout žádné dohody. A to je zdrojem frustrace prezidenta Bidena, který ji vyjádřil ohledně severoirského protokolu. Američané britskému premiéru nedůvěřují.Nemylte se, není to běžné, že americká velvyslankyně v Británii předloží Johnsonovu ministru pro brexit diplomatický ekvivalent veřejné popravy právě ve chvíli, kdy do země přilétá její prezident.Přísné dodržování právních ustanovení podporuje věc Evropské unie, avšak EU má dlouhodobou zkušenost uvolnění předpisů, když chce. Problém je, že EU je uvolnit nechce, protože Evropská unie tomuto britskému premiéru nedůvěřuje. A tu nedůvěru sdílí i americký prezident. Chybí tu respekt a důvěra. Konflikt ohledně severoirského protokolu je jen jedním příkladem širšího problému, jemuž čelí Británie, v integritu jejíhož premiéra naši spojenci ztratili důvěru.Překvapuje vás to? Vezměte si třeba Irskou republiku, ohledně jejíhož minulého premiéra, Leo Varadakara, se prý Johnson ptal "proč se nejmenuje Murphy, jako oni tam všichni?" A irští politikové viděli to video, na němž Johnson slibuje severoirským podnikatelům, že mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem nebudou žádné celní kontroly, i když věděl, že to není pravda.Nebo si vezměte těch šest zemí, jejichž vedoucí politiky Johnson tento týden hostil v Cornwallu.napsal, že když byl nedávno Boris Johnson britským ministrem zahraničí, svědci slyšeli, že nahlas uvažuje o tom, jestli pracovala v NDR Angela Merkelová pro tamější tajnou policii Stasi. Takovéto útoky (píše) se do zahraničních hlavních měst dostanou.Boris Johnson to ví. Je mu to jedno. Dělá tyto "vtipy", aby bavil své britské posluchače. Pro cizince žádný respekt nemá, a oni si toho všímají. Brusel si povšiml, že Johnson srovnával Evropskou unii s nacistickým Německem. Když si prezident Rady Evropy Charles Michel sedá v Cornwallu s Johnsonem ke stolu, nezapomněl, že se Johnson, během referenda o brexitu, vyjádřil, že "tak jako Hitler", i Evropská unie se snaží vytvořit evropský superstát.No a co Francie? Jak si francouzský prezident Emmanuel Macron vyměňuje s Johnsonem zdvořilostní fráze, Macron si jistě pamatuje, že o něm Johnson řekl, že se Macron považuje za Napoleona, ale nesahá mu ani po kotníky. Francouze Johnson charakterizoval jako "kozí bobky".V úřadu britského premiéra v Downing Street musejí kvitovat s úlevou, že se do Bílého domu nikdy nedostala Hillary Clintonová, protože o ní Johnson napsal, že představuje v politice všechno, proti čemu Johnson je, a s jejími "světle nabarvenými vlasy a uměle vystrčenými rty" mu Clintonová připomíná "sadistickou zdravotní sestru v blázinci". O Obamovi Johnson řekl, že je "z Keni" a že má vůči Británii "dědičné antipatie". Tommy Vietor, bývalý Obamův mluvčí, která má blízko k Bidenovi, odpověděl: "My demokraté nikdy nezapomeneme Johnsonovy rasistické výroky o Obamovi". Jestlipak si s Iry sympatizující prezident Biden pamatuje, že Boris Johnson jako britský ministr zahraničí, označil oslavy velkého irského svátku svatého Patrika za "levičáckou blbost"?Italský prezident reagoval na Johnsonův nedávný výrok (na dotaz, proč Británie tak strašně nezvládá během koronavirové pandemie testování a trasování), že "my, na rozdíl od mnoha jiných zemí, v Británii milujeme svobodu". Italové také, řekl italský prezident Sergio Mattarella, "milují svobodu. Kromě toho se ale také chovají odpovědně."Johnson prostě říká věci, aby lidi kolem sebe pobavil. Říká je, aby mu tleskali. Říká je jen v daném okamžiku a pro své okamžité publikum.Johnson je největším premiérem okamžiku, jakého Británie kdy měla. Jeho problémem je, že nedokáže z aktuálního okamžiku vykročit. Neumí se zamyslet nad tím, kam to, co říká, povede. Neuvažuje o tom, jaký širší dopad budou mít jeho výroky - náhodná urážka, vážný příslib - třeba že nevznikne celní hranice, nebo příslib nekonečné lásky, nebo příslib nekandidovat do parlamentu a zůstat šéfredaktorem týdeníku, nebo příslib, že Británie odejde z EU do 31. října, nebo příslib nesuspendovat protizákonně parlament, nebo příslib postavit 40 nových nemocnic a naverbovat 20 000 nových policistů - u širší veřejnosti, nebo příští týden, příští rok, ve chvíli, kdy napsaný šek bude muset být vyplacen. Je mu to naprosto jedno.V této chvíli je to jedno i anglickým voličům. Je mi to jasné. Na domácí scéně Johnsonovi Angličané všechno odpouštějí. Takže záleží na tom, že v Cornwallu je Johnson ve společnosti několika vedoucích zahraničních politiků, jejichž hlasy nepotřebuje? Ano, protože Británie potřebuje jejich důvěru a v této chvíli je Johnson Británie. Tu důvěru Johnson nemá. Severní Irsko je možná prvním příkladem toho, proč je to důležité. Nebude to příklad poslední.